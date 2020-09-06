Герой на экране, любовник в жизни: судьба Андрея Федорцова

Андрею Федорцову, герою «Убойной силы» и одному из главных ловеласов страны недавно исполнилось 52 года. Давайте же вместе узнаем о том, как вечно неунывающий на экране артист за кадром превращается в жгучего мачо, с лёгкостью покоряющего женские сердца.

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Андрей Федорцов родился в Ленинграде. С самого детства вместе с сестрой Аней он любил показывать театрализованные сценки своим родителям, но на этом его тяга к творческому миру заканчивалась.

После школы парень отправился в мореходное училище, потом попал в железнодорожные войска, а когда вернулся на гражданку, «пробежался» по целому списку различных профессий и должностей: и редактором журнала был, и рабочим по обслуживанию зданий трудился.

После двух лет фермерского обучения Федорцов наконец-то попал на сцену. Правда, сначала он был всего лишь машинистом сцены, а уже потом стал актёром Театра Комедии имени Акимова.

Андрей играл роли сказочных персонажей в детских спектаклях, но очень хотел пойти дальше этого амплуа. Для чего ему пришлось поступить в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Уже во время обучения нашему герою удалось сыграть несколько небольших ролей, а потом и вовсе получить второстепенного персонажа в «Брате».

– Я отстоял в очереди, захожу в кабинет режиссера, – делился историей Федорцов. – «Испугаться можешь?» – спросил меня Алексей Балабанов. «Это как?» – поинтересовался я. «Наложи в штаны», – спокойно сказал Балабанов. Я наложил в штаны, и он меня взял в кино.

Настоящая слава нашл Андрея вместе с ролью Васи Рогова в «Убойной силе». Долгие пять лет артист работал в этом амплуа, а параллельно с этим сыграл в фильмах «Особенности национальной охоты в зимний период» и «Империя под ударом».

Артист нередко воплощал образы сотрудников правоохранительных органов. Так, в следующий раз он сыграл подполковника ФСБ Ухова в сериале «Литейный», а майором Выхристюком он стал на съёмочной площадке фильма «Пять невест». Впрочем, в фильмографии Федорцова достаточно и других образов – уголовников, врачей и простых водителей. Нередко его берут в комедийные фильмы, ведь Андрей умеет играть добродушных, немного ироничных персонажей.

А вот в жизни актёр другой. Он – настоящий мачо, который с лёгкостью покоряет женские сердца. Первую любовь он нашёл ещё во втором классе, но тогда девочка моментально отвергла ухажёра, что лишь придало Андрею уверенности и целеустремлённости.

В Малом драматическом театре артист познакомился с японкой Кейко, которую решил сразу пригласить на прогулку по городу. Эти отношения продлились всего год и закончились расставанием: мать Кейко умерла, из-за чего ей пришлось уехать на родину.

С другой иностранкой Андрей познакомился, когда началась его кинокарьера. Англичанка Келли приехала в Россию, чтобы изучать наш язык. Познакомились они в театре и несколько лет были счастливой парой. Однажды артист отправился в Англию к родителям избранницы, которые предложили ему остаться в новой стране. Но Федорцов уверенно заявил, что Россию надолго покидать не будет. Это и стало концом отношений Андрея и Келли.

В 90-е с работой было туго, так что артист начал трудиться в зообизнесе, а потом и вовсе отрыл свою фирму вместе с сестрой Аней. В сетевой магазин он нанял девушку Марию... и закрутил с ней служебный роман. Итогом их любви стал сын Михаил, но создать семью Мария и Андрей так и не смогли.

Любовные похождения герой «Убойной силы» продолжил вместе со старой знакомой Катей, от которой у него родилась дочь Варя. Но и в этом случае отношения пары развалились, несмотря на общего ребёнка.

Лишь к 45 годам Андрей наконец-то женился. Его избранницей стала выпускница Мухинского художественного училища.

– Она интерьеры делает. Зашла на съемочную площадку к подруге-костюмеру, я ее увидел и упал: ноги подкосились. Катя — дикая лань по характеру, к ней мужчины липли как мухи, да и я тоже не был исключением. Говорила, что я наглый, как краб — схватил ее и не отпускаю. Потом заявила, что я правильно сделал, что стал крабом. Это та любовь, о которой мечтает каждый, без альтернативы, – заявил однажды Федорцов.

Так у артиста появились ещё две дочки – Ксюша и Даша. Его супруга готова подарить любимому и третьего малыша.

Сейчас, пока в мире бушует коронавирус, работы у Андрея Федорцова стало меньше. А своё свободное время он предпочитает проводить с детьми, которые стали для него главным смыслом жизни.

– Все хотят увидеть свое будущее, а оно в детях, – утверждает Андрей. – Смотрю на них и обалдеваю. Они растут, начинают разговаривать. Фантастические ощущения испытываешь, когда наблюдаешь за этим.

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