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Где Бузова и где гимн?! Заявление модной певицы взбудоражило общественность и депутатов
Ульяна АНТОНОВА   
14 Февраля 2021 г.
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Певица и телеведущая Ольга Бузова на днях сделала смелое заявление. Она хотела бы спеть не что-нибудь, а гимн России! И не где-нибудь, а на открытии крупного спортивного мероприятия или даже… на Параде Победы 9 мая.

Где Бузова и где гимн?! Заявление модной певицы взбудоражило общественность и депутатов


Провокационное желание бывшей ведущей «Дома-2» глубоко возмутило многих жителей нашей страны. Ведь одно дело петь про «мало половин», и совсем другое – исполнить официальное музыкальное произведение, в буквальном смысле святое для некоторых граждан. А уж про Парад Победы и говорить нечего… На таком мероприятии подобные «артистки» (по мнению тех же пользователей социальных сетей) должны сидеть на последнем ряду, и уж точно не исполнять главную партию.

Депутаты Госдумы поддержали волну народного гнева. Елена Драпеко прямо сказала, что Бузова в принципе недостойна исполнять гимн страны. А Сергей Шаргунов отметил, что Ольга всё-таки может попробовать... но ей нужно очень ответственно отнестись к этому выступлению. Ведь провал в данном случае можно приравнять к высмеиванию символа государства (то есть – гимна), а за это предусмотрена реальная ответственность, вплоть до уголовной.

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