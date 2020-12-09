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Евгений Петросян вышел в свет с новой молодой помощницей
Анастасия ШИЛОВА   
09 Декабря 2020 г.
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Сейчас, когда мир шоу-бизнеса переживает не лучшие времена, трудно ожидать каких-то «профессиональных» новостей. Поэтому СМИ и пользователи интернета переключились на обсуждение личной жизни звёзд.

Евгений Петросян вышел в свет с новой молодой помощницей


На территории бывшего Союза, наверное, нет ни одного человека, который бы не слышал о семейных перипетиях известного юмориста Евгения Петросяна. За его разводом и разделом имущества следили миллионы людей - кто-то чисто из любопытства, а кто-то поддерживал одного из супругов.

Однако Евгений Ваганович, как истинный артист, не перестаёт удивлять своих почитателей. В соцсетях появилась информация о том, что пока молодая супруга, 31-летняя Татьяна Брухунова, занята воспитанием ребенка, Петросян продолжает трудиться. А так как он не привык к административной работе, то ему пришлось искать новую помощницу, которой стала девушка Александра. Пока о ней практически ничего не известно, но она уже стала посещать публичные мероприятия вместе с шефом. В её обязанности входит освещение выступлений в прессе и соцсетях, а также реклама и все организационные вопросы.

По словам некоторых из коллег Евгения Вагановича, это не все обязанности помощницы. Например, многие заметили, что она следит за тем, чтобы у артиста всегда была новая маска и антисептик, и даже напоминает ему, когда нужно принимать лекарства.

На вопрос журналиста, не ревнует ли Татьяна к новой помощнице, Петросян ответил, что нет, так как он «не даёт для этого поводов».

Зато в интернете подписчики Брухуновой стали советовать ей присмотреться к Александре повнимательнее и всегда держать новую помощницу на дистанции. Очень уж нежно девушка заботится о своём начальнике.. как бы чего не вышло!

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

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