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«Если он говорит ей «спать», «пить» или «гулять», то она будет это делать»: сын Легкоступовой рассказал о жестоком нраве её мужа
Егор СТУКОВ   
01 Февраля 2021 г.
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Сын Валентины Легкоступовой долгое время хранил молчание после смерти своей матери. Вот прошло полгода, и он наконец-то решил рассказать о неприятном инциденте с мужем певицы.

«Если он говорит ей «спать», «пить» или «гулять», то она будет это делать»: сын Легкоступовой рассказал о жестоком нраве её мужа


Яхтсмен Юрий Фирсов, по словам Матвея, всегда косо смотрел на него и его сестру Анетту. Он даже шёл на радикальные меры и старался максимально отдалить мать от своих детей. Способ мужчина выбрал крайне неприятный – он просто спаивал свою супругу.

При этом, отмечает Матвей, его мать не могла переносить спиртные напитки. Только вот под давлением Юрия она всё равно выпивала, с чем пытался бороться сам Матвей. Однажды артистка вместе с супругом приехала в Москву, где её ждал соскучившийся по матери сын. Только вот их встреча оказалась не очень-то радостной: Валентина вела себя странно, была заторможена, а Фирсов, от которого несло алкоголем, и вовсе попытался прогнать Матвея.

На этом их разговор в кафетерии закончился, но история продолжилась уже дома. Фирсов не подпускал сына к матери, утверждая, что «у него всё под контролем». Когда Матвей настоял, мужчина не выдержал, схватил ножи и стал угрожать парню с криками, чтобы тот как можно скорее покинул дом.

– Говорил о том, что ему виднее, что делать его жене. Если он говорит ей «спать», «пить» или «гулять», то она будет это делать, потому что мужик в доме он, а не я. А я никто, и пора бы мне свалить. Я не отвечал на его агрессию, – рассказал сын певицы.

К слову, именно Фирсова обвиняют в смерти Валентины Легкоступовой её же родственники: всё-таки женщину госпитализировали из квартиры с тяжёлой травмой головы. Однако следствие не нашло достаточно улик для обвинения, так что яхтсмена отпустили на волю.

Справиться с трагедией Матвею удалось лишь с помощью сестры Анетты: они поддерживают друг друга в непросто время.

– Что касается его [Фирсова] вступления в наследство, то Бог ему судья, но не надо прикрываться моими интересами в своих алчных целях. Свои интересы я в состоянии отстаивать сам. А если Фирсов хочет завладеть маминым имуществом, на которое она зарабатывала всю свою жизнь и, что самое обидное, для нас — в чем заключается вся память о маме — исполнять и заявлять права на ее песни, которые принесли ей народную любовь и славу, то не надо прикрываться моими интересами, – говорит Матвей.

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