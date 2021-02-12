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Эмманиул Виторган: «О смерти не думаю, мне трёх женщин надо ставить на ноги»
Анастасия ШИЛОВА   
12 Февраля 2021 г.
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Популярный актёр Эммануил Виторган в последнее время становится героем новостей не столько благодаря своей творческой деятельности, сколько из-за своего позднего и счастливого отцовства.

Эмманиул Виторган: «О смерти не думаю, мне трёх женщин надо ставить на ноги»


Напомним, что в декабре Эммануилу Гедеоновичу исполнился 81 год, и он вместе со своей третьей супругой Ириной Млодик воспитывает двух дочерей — Этель и Клару, которые родились в 2018 и 2019 году. Актёр искренне не понимает, почему в его адрес часто звучит критика. Он считает, что только с младшими детьми ему удалось узнать, что такое настоящее отцовство.

Когда родились дочь Ксения от первого брака и сын Максим от второго, Виторган большую часть времени проводил на съёмках, гастролях и репетициях. Поэтому он не мог достаточно времени уделять воспитанию наследников. Отношения со старшей дочерью у актёра всегда были сложными, хотя артист несколько раз пытался с ней помириться. Нынешняя супруга Эммануила Гедеоновича уверена, что здесь не обошлось без влияния матери Ксении, Тамары Румянцевой, которая не разрешала дочери общаться с отцом. Однако Ирина Михайловна надеется, что рано или поздно отношения наладятся.

Виторган в интервью неоднократно рассказывал, что не чувствует своего возраста и проводит с малышками столько же времени, сколько и супруга. Актер поделился, что теперь ему некогда думать о смерти: «Всё у меня лучше, чем было ранее. О смерти не думаю, мне же этих трёх женщин надо ставить на ноги».

Единственное, что его беспокоит, так это отсутствие постоянного источника доходов. Из-за пандемии были остановлены почти все проекты, в которых участвовал Эммануил Гедеонович. Но репетиции в «Культурном центре Эммануила Виторгана» всё равно продолжаются. В основном это работа над моноспектаклем и планирование творческих вечеров, в которых задействовано много друзей актёра.

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