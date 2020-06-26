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Елена Степаненко прокомментировала слухи о закрытии своего шоу
Анастасия ШИЛОВА   
26 Июня 2020 г.
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Телешоу «Ещё не вечер», автором и ведущей которого является Елена Степаненко, после нескольких месяцев эфира пропало из сетки вещания телеканала. Это мгновенно породило волну предположений и слухов о том, что шоу решили закрыть из-за низких рейтингов.

Елена Степаненко прокомментировала слухи о закрытии своего шоу


Многие заметили, что программа сначала выходила в выходные, а потом её перенесли на вечер пятницы. Сплетен оказалось так много, что Елена Степаненко решила сама прокомментировать ситуацию в своих соцсетях.

— Нет, не закрывают! На лето ушли в отпуск! С сентября выйдем в эфир! Слухами земля полнится! — написала артистка.

Руководство телеканала «Россия 1» также не подтвердило информацию о закрытии проекта. Наоборот, перед отпусками было дополнительно снято два выпуска, и они будут показаны в ближайшее время. А пустующее пространство в эфире будет заполнено другими юмористическими программами.

Необходимо отметить, что за два месяца эфиров в гостях у Степаненко побывало много звёзд отечественного шоу-бизнеса первой величины: Елена Воробей, Николай Цискаридзе, Алексей Ягудин, Виктор Дробыш и другие. Все выпуски были положительно восприняты зрителями, о чём свидетельствуют комментарии и просмотры в интернете.

Осталось подождать несколько недель, чтобы, включив телевизор в пятницу вечером, услышать новые шутки и узнать, кто стал новым гостем программы.

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