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Экс-солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина нашла подработку в телемагазине
Анастасия ШИЛОВА   
06 Марта 2021 г.
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К сожалению, пандемия продолжает вносить коррективы в жизнь каждого из нас. Известные личности и звёзды тоже испытывают финансовые трудности.

Экс-солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина нашла подработку в телемагазине


Большинство гастролей и концертов пришлось отменить, а театральные постановки из-за ограничений не приносят дохода в полном объёме. Несмотря на все старания шоу-бизнеса адаптироваться, многие артисты вынуждены решать проблемы самостоятельно.

Например, бывшая солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина в период вынужденного «отпуска» стала пробовать себя в других профессиях. Она отправила резюме на разные телеканалы, но быстрого ответа не последовало, так что артистка даже стала подрабатывать водителем такси.

А потом на резюме ответил всего один канал, который предложил Гулькиной попробовать себя в передаче формата «магазин на диване». По словам Наталии, в сутки необходимо отработать 6 часов прямого эфира, зарплата не очень большая, но зато это новый опыт.

– Для меня это подработка на случай отсутствия концертов, – честно написала Гулькина в своих социальных сетях.

Ещё одним способом заработка для певицы является запись поздравительных открыток.

Сейчас для артистки важно иметь постоянный доход, так как нужно погашать кредит в банке. Ей пришлось взять миллион рублей на лечение одного из своих котов, который заразился коронавирусом. Кстати, «кошачий» коронавирус не имеет отношения к нынешней эпидемии, распространяется только среди животных, но при этом считается очень опасным и даже смертельным для усатых-полосатых.

Нужных лекарств в России не оказалось, поэтому певица нашла группу в соцсетях, которая помогла ей сделать заказ в Гонконге. Лечение длилось почти три месяца: делали УЗИ, анализы крови, сами кололи уколы. К счастью, кот выздоровел и сейчас его здоровью ничего не угрожает. А вот кредит остался, и платить его придётся еще долго.

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