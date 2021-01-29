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Ефим Шифрин рассказал о своей «ссоре» с Кларой Новиковой
Анастасия ШИЛОВА   
29 Января 2021 г.
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Постоянные зрители «Аншлага» наверняка помнят, как в начале 2000-х годов Ефим Шифрин повздорил с бессменной ведущей передачи Региной Дубовицкой. В основном это было связано с тем, что Шифрин хотел попробовать себя в других амплуа, а работа в проекте не позволяла это сделать.

Ефим Шифрин рассказал о своей «ссоре» с Кларой Новиковой


Тогда артиста поддержали коллеги – Клара Новикова и Михаил Евдокимов. Втроём они «сговорились» и ушли из «Аншлага».

Но к удивлению Шифрина, через некоторое время он узнал, что Евдокимов и Новикова вернулись к Дубовицкой. С Михаилом Сергеевичем после этого у него был тяжёлый разговор. Однако друг извинился и объяснил, что ему нужны деньги, а кроме того, он чувствует себя обязанным Регине, так как именно она способствовала его продвижению на большую сцену. В итоге артисты всё-таки помирились, а вот Клара Новикова никак не объяснила свой поступок и игнорировала общение с Шифриным. А он затаил на неё обиду и был очень расстроен, потому что считал Клару Борисовну своим близким другом.

Со временем Шифрин и Новикова возобновили общение, но прежней дружбы и доверия между ними уже не было.

Ефим Залманович считает, что всегда нужно искать мирное решение проблем, потому что даже самые большие разногласия не стоят того, чтобы портить отношения с человеком. Но для того, чтобы диалог получился, обсуждать ситуацию должны оба участника – а вот это как раз бывает далеко не всегда.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

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