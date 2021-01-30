Долгий путь Лилиты Озолини

Мы знаем Лилиту Озолиню как Марту из сериала «Долгая дорога в дюнах». Прибалтийская актриса смогла прославиться на весь Советский Союз, да и сейчас она не оставила творческую деятельность и продолжает активно трудиться.
Лилита появилась на свет в Риге в 1947 году. Отец девочки был лётчиком-испытателем, которого ждала незавидная судьба. Он отказался присоединиться к рядам Красной армии, за что его объявили врагом народа и отправили в долгое и страшное путешествие по лагерям, где его сопровождала верная супруга. К несчастью, старшая сестра нашей героини скончалась во время этих переездов.
Сама Лилита с юных лет раздумывала над врачебной профессией. Она еще училась в школе, а параллельно с этим трудилась медсестрой в одной из детских поликлиник Риги.
В актёрскую профессию девушка попала совершенно случайно. Она лишь пришла со своей подружкой на конкурс Народной студии актёра, где как раз шёл набор молодёжи. Лилита так понравилась преподавателям, что её без лишних сомнений приняли на учёбу.
Трудолюбивая девушка успевала не только учиться, но и работать в Художественном театре имени Яна Райниса. В студенчестве она даже попала в фильм «Когда дождь и ветер стучат в окно» по приглашению от своего преподавателя Алоиза Бренча. К слову, именно этот человек убедил Лилиту забыть о медицине и переключиться на актёрство.
Ролью всей жизни для Озолини стала Марта из сериала «Долгая дорога в дюнах», за которую и был ответственен режиссёр картины Алоиз Бренч. Причём сначала на главную роль в сериале хотели взять другую актрису – Вию Артмане. Только вот работа над сценарием затянулась на долгие 8 лет, ведь фильм был госзаказом, где каждую деталь необходимо было согласовать с властями.
К тому времени Вие было уже за 50, и она вряд ли могла бы сыграть молодую по сценарию героиню. Так что режиссёр нашёл другую Марту, которой и стала Лилита. А вот озвучкой персонажа занялась народная артистка РСФСР Валентина Талызина, которой наша героиня очень благодарна за великолепный труд.
После съёмок в «Долгой дороге» Лилита стала знаменитой, но повторить этот успех у неё так и не получилось. Впрочем, неплохих ролей у актрисы хватало: она снялась в мюзикле «Краткое наставление в любви», в комедии «Личная жизнь Деда Мороза», получила главную роль в фильме «Он, она и дети». В 2000-х годах актриса не покинула профессию и продолжила сниматься в российских картинах. Так, она сыграла роль балерины в фильме «Женщины Пикассо» и оказалась на месте княгини в картине «Герой».
Озолиня даже сейчас, в 73-летнем возрасте, остаётся в отличной форме. И это без услуг пластических хирургов, так что её усердию и наследственности можно лишь позавидовать.
При этом о личной жизни красавицы-актрисы практически ничего не известно. Эта тема остаётся запретной для всех поклонников Лилиты. Единственное, что удалось выяснить: у актрисы в одном из её браков родилась дочь Лилиана.
Озолиня верит в судьбу и даже признаёт магическое действие своего имени. Всё-таки Лилит – первая жена Адама, которая славилась небывалым упрямством и даже жестокостью. Наша героиня не видит себя жестокой, а вот упрямство у неё в крови: актриса всегда была независимой женщиной, которая сама управляет своей жизнью. У неё даже авторская студия в Риге имеется, где Лилита учит людей быть режиссёрами собственной судьбы и помогает им с тонкостями психологии руководства.
Всего Лилита Озолиня снялась в 40 фильмах, причём она всё ещё играет на театральной сцене. Только вот, как признаётся сама актриса, будь у неё шанс начать всё заново, ни за что бы она не выбрала бы творческий путь.
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