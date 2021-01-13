Дочь Заворотнюк призналась в своих комплексах

Родственники актрисы Анастасии Заворотнюк по-прежнему избегают общения на тему того, как проходит лечение, и в каком состоянии сейчас находится артистка. Зато старшая дочь актрисы Анна охотно делится подробностями собственной личной жизни в социальных сетях.

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В недавней публикации она рассказала, что в подростковом возрасте страдала от множества комплексов. Самым главным «недостатком», по её мнению, был высокий рост. Особенно она комплексовала на уроках физкультуры, когда нужно было строиться по росту - она была выше, чем многие парни, что вызывало насмешки со стороны одноклассников.

К счастью для Анны, этот комплекс прошёл буквально за год-полтора. За это время ребята не только догнали, но и перегнали девочку в росте. Сейчас Анна с улыбкой вспоминает те времена, а ведь тогда всё воспринималось серьёзно. Поэтому она рекомендует всем спокойно относиться к своей внешности и принимать себя такой, как есть, и всегда ценить свою индивидуальность.

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