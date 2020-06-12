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Дочь Марата Башарова считает его прекрасным отцом
Анастасия ШИЛОВА   
12 Июня 2020 г.
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Известный актёр Марат Башаров продолжает попадать в ленты новостей после новых интервью бывших жён - Екатерины Архаровой и Елизаветы Шевырковой. Женщины то и дело рассказывают о том, что Марат страдает алкогольной зависимостью, приводящей к постоянным ссорам и даже рукоприкладству.

Дочь Марата Башарова считает его прекрасным отцом


Многие друзья и коллеги актёра отказываются верить, что он может так себя вести. Но сам Башаров в интервью неоднократно заявлял, что у него действительно есть проблемы с алкоголем и вспыльчивый характер, но это никому не даёт права навешивать на него ярлыки алкоголика и дебошира.

А недавно 15-летняя дочь Марата Амели решила заступиться за отца. В программе «Звёзды сошлись» она обратилась к Екатерине и Елизавете с просьбой перестать вредить отцу и заняться собственными делами: «Мой папа - прекрасный человек, прекрасный актёр и прекрасный отец, а его поливают грязью за неправдивые истории».

Многие считают, что таким способом бывшие жёны просто пытаются заработать деньги и популярность. Например, журналистам удалось узнать, что Шевыркова ежемесячно получает 140 тысяч рублей алиментов, а также гонорары от участия в ток-шоу.

Необходимо отметить, что и первая, и вторая жены действительно обращались за медицинской помощью после ссор с супругом, но писать заявления в полицию они отказались.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

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