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Дочь Евгения Белоусова беременна от случайного знакомого
Анастасия ШИЛОВА   
27 Июня 2020 г.
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Дочь популярного в 90-е певца Евгения Белоусова, родившаяся в браке с Еленой Худик, нисколько не уступает в оригинальности своему родителю. Несколько месяцев назад Кристина решила кардинально изменить свой образ жизни и переехать на острова Таиланда и Индонезии.

Дочь Евгения Белоусова беременна от случайного знакомого


По её словам, на востоке она чувствует душевный покой и мощный прилив энергии. Вернувшись в Москву, Кристина почувствовала себя странно и сделала тест на беременность, который дал положительный результат. Посещение докторов подтвердило уж очевидный факт.

Как сообщил один из друзей Кристины, беременность оказалась незапланированной, но 32-летняя будущая мама всё равно рада, что у неё будет малыш. Об отце ребёнка известно только то, что он иностранец, с которым Белоусова познакомилась в Таиланде.

Сейчас Кристина ведёт блог, в котором охотно рассказывает о том, как протекает беременность. По её наблюдениям, пока каких-то необычных пристрастий к еде у неё нет, а даже наоборот, хочется обычной здоровой пищи.

Также будущая мама согласилась на участие в нескольких фотосессиях для известных женских журналов. Ранее Кристина работала моделью, переводчиком (она в совершенстве владеет английским и испанским языками) и даже психологом, занималась йогой и танцами. Неожиданная беременность внесла свои коррективы в активный образ жизни дочери Белоусова, но Кристина уверена, что она со всем справится.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

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