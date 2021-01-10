Дочь Адриано Челентано считает, что артистам нельзя иметь детей

Несколько дней назад легендарному актёру Адриано Челентано исполнилось 83 года. На экране Челентано почти всегда предстаёт весёлым и эксцентричным персонажем, а вот родные дети запомнили его немного другим.

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Напомним, что в браке с его единственной супругой Клаудией Мори у артиста родились трое детей – дочери Розита, Розалинда и сын Джакомо.

Розита во многих интервью рассказывала, что отец был полностью занят своей карьерой. Он редко бывал дома, и не помог ей даже когда она захотела стать певицей. Из-за этого девушка ушла из семьи, и даже был период, когда она жила на улице и совсем не общалась с родственниками.

– Отца практически не было в нашей жизни. Артисты – люди крайне эгоистичные. По-моему, им вообще не следует иметь детей! – вспоминала Розалинда.

Однако гены, как говорится, вещь серьёзная, и ей удалось создать несколько сольных проектов. Младшая дочь актёра, Розалинда, тоже стала профессиональной певицей и даже снималась в кино. Сын Джакомо вырос творческим человеком, сейчас он работает дизайнером, а музыкой занимается исключительно для себя.

К счастью, со временем отношения в семействе наладились, а после того, как у Джакомо родился сын, Челентано стал проводить с ним всё свободное время. В семье даже шутят, что когда дедушка играет с внуком, то они не могут понять, кто из них младше.

Сам Челентано в интервью рассказал, что действительно слишком много времени уделял карьере и сейчас об этом жалеет, но он рад, что сейчас дети обращаются к нему за советами.

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