Несколько дней назад легендарному актёру Адриано Челентано исполнилось 83 года. На экране Челентано почти всегда предстаёт весёлым и эксцентричным персонажем, а вот родные дети запомнили его немного другим.
Напомним, что в браке с его единственной супругой Клаудией Мори у артиста родились трое детей – дочери Розита, Розалинда и сын Джакомо.
Розита во многих интервью рассказывала, что отец был полностью занят своей карьерой. Он редко бывал дома, и не помог ей даже когда она захотела стать певицей. Из-за этого девушка ушла из семьи, и даже был период, когда она жила на улице и совсем не общалась с родственниками.
– Отца практически не было в нашей жизни. Артисты – люди крайне эгоистичные. По-моему, им вообще не следует иметь детей! – вспоминала Розалинда.
Однако гены, как говорится, вещь серьёзная, и ей удалось создать несколько сольных проектов. Младшая дочь актёра, Розалинда, тоже стала профессиональной певицей и даже снималась в кино. Сын Джакомо вырос творческим человеком, сейчас он работает дизайнером, а музыкой занимается исключительно для себя.
К счастью, со временем отношения в семействе наладились, а после того, как у Джакомо родился сын, Челентано стал проводить с ним всё свободное время. В семье даже шутят, что когда дедушка играет с внуком, то они не могут понять, кто из них младше.
Сам Челентано в интервью рассказал, что действительно слишком много времени уделял карьере и сейчас об этом жалеет, но он рад, что сейчас дети обращаются к нему за советами.
Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"
...И много других публикаций на эту тему
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Дочь Адриано Челентано считает, что артистам нельзя иметь детей
Несколько дней назад легендарному актёру Адриано Челентано исполнилось 83 года. На экране Челентано почти всегда предстаёт весёлым и эксцентричным персонажем, а вот родные дети запомнили его немного другим.
-
Песик может сделать своего хозяина привлекательнее? А как же!
Исследования показали, как породы собак влияют на симпатии к своему владельцу со стороны противоположного пола.
-
Эксперт: цены на авиабилеты взлетят весной
Стремительного роста цен на авиаперелеты стоит ждать в апреле, до этого времени они будут находится на минимальном уровне. Об этом сообщил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.
-
После пожара в Тюменской области проверят все дома престарелых
В Тюменской области после пожара, в результате которого погибли семь человек, прокуратура проведет проверки во всех учреждениях, где круглосуточно содержатся пожилые люди и инвалиды.
-
Королева Елизавета и герцог Филипп сделали прививку от коронавируса
Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филипп сделали прививку от COVID-19. Об этом официально сообщили в Букингемском дворце.
-
Сказка ли? В Петербурге расцвели розы и поспела брусника
В Петербурге во время новогодних каникул неожиданно для горожан расцвели розы и поспела брусника. Местные жители делятся фотографиями своих находок в соцсетях.
-
День в истории: в Москве открылся Петровский театр
Ровно 240 лет назад, 10 января 1781 года, в Москве открылся Петровский театр. Он стал предтечей всемирно известного Большого театра.
-
В Испании четыре человека стали жертвами снежной бури
В Испании по меньшей мере четыре человека погибли из-за обрушившейся на большую часть страны бури, которая сопровождается снегопадами, ветрами и дождями. Власти прогнозируют ухудшение ситуации из-за гололеда и понижения температуры в ближайшие дни.
-
«Вам зачем — переночевать или поесть?»: глава забайкальского минздрава объяснила закрытие стационара
Глава Минздрава Забайкальского края Анна Шангина возмутила жителей села высказыванием о «рентабельности» медиков.
-
Сын Никаса Сафронова сделал прививку от коронавируса, но она ему не помогла
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин рассказал о последствиях прививки от COVID-19.
-
Личный врач Папы Римского умер от COVID-19
Фабрицио Соккорси, который с 2015 года был личным медиком Папы Франциска, умер от онкологического заболевания, осложненного коронавирусной инфекцией.
-
Бабушка вывела на 30-градусный мороз полуголую внучку
В Нижневартовске пожилая женщина провела по улице ребенка в одной кофте без нижнего белья. Намерения у пенсионерки были самые благие, она хотела спасти внучку от пьяного отчима. Вот только не простудилась девочка чудом...
-
Басилашвили выписался из больницы… Фрейндлих тоже чувствует себя лучше
Народный артист СССР Олег Басилашвили продолжит лечение от коронавируса дома, его выписали из больницы. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на БДТ им. Георгия Товстоногова, где служит артист.
-
В США вышла в свет предыстория «Великого Гэтсби»
В США вышел приквел «Великого Гэтсби» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда – роман «Ник», написанный американским писателем Майклом Фаррисом Смитом. 25 февраля книга появится в Великобритании.
-
Пассажирский Boeing упал в море около Джакарты
Министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади подтвердил крушение пассажирского самолета Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air,о его словам, авиалайнер упал в море.
-
Сельскую ипотеку планируют распространить на Подмосковье
Министерство сельского хозяйства намерено распространить действие программы сельской ипотеки на Московскую область - ранее она в нее не входила.
-
Лия Ахеджакова – в больнице с коронавирусом
Как ни старалось руководство театра «Современник» уберечь 82-летнюю Лию Ахеджакову от заражения новым опасным вирусом, отправляя народную артистку на самоизоляцию, эти меры оказались недостаточными.
-
Умер один из создателей советской атомной бомбы Исаак Халатников
9 января ушел из жизни академик Исаак Маркович Халатников - выдающийся советский физик, участвовавший в разработке атомной и водородной бомб. Ему шел 102-й год
-
Эксперт: COVID-19 еще минимум год будет влиять на фармрынок
COVID-19 еще минимум год будет влиять на структуру и развитие фармацевтического рынка в РФ. Об этом рассказал генеральный директор аналитического агентства DSM Group Сергей Шуляк.
-
Мадрид парализовал самый мощный за 80 лет снегопад
Столицу Испании парализовал крупнейший за последние 80 лет снегопад. Из-за непогоды остановлено железнодорожное сообщение, в городе полностью прекращено движение автобусов, зафиксированы сбои и на некоторых линиях метро.