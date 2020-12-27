Дмитрий Шепелев не делает различий между родным сыном и дочерью своей возлюбленной

Шоумен и телеведущий Дмитрий Шепелев в социальных сетях рассказал о том, как проводит предновогодние дни со своей семьёй. По словам Шепелева, у Платона и Лады вкусы сильно отличаются от его собственных.

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Он до сих пор любит старые новогодние сказки, а дети, несмотря на все старания, всё равно предпочитают современное кино и мультфильмы. Например, когда Дмитрий и Екатерина Тулупова включали «12 месяцев» и «Морозко», то дети очень смеялись от внешнего вида героев и просили переключить. Зато они с удовольствием смотрят «Один дома», «Гринч, который украл Рождество», а «Хроники Нарнии» вообще стали традиционным фильмом в новогоднюю ночь.

Многие подписчики отметили, что Дмитрий всегда говорит «мои дети». Значит ли это, что он усыновил дочь Екатерины Тулуповой от первого брака, пока неизвестно. Но после того, как пара перестала скрывать свои отношения, в Сети стало появляться много информации о том, как они проводят время вместе.

Не обошлось и без критики. Некоторые подписчики считают, что детям обязательно нужно прививать любовь к отечественным фильмам и традициям. Шепелев с этим согласен, но не собирается навязывать то, что им не нравится. «Главное – предоставить им выбор из хороших картин, а там пусть сами решают, что смотреть, а что нет», – заявил телеведущий.

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