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Дмитрий Дибров планирует оставить старшего сына без наследства
Анастасия ШИЛОВА   
05 Сентября 2020 г.
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Известный телеведущий и шоумен Дмитрий Дибров снова попал на первые полосы всех изданий. К счастью, на этот раз со здоровьем у него всё в порядке.

Дмитрий Дибров планирует оставить старшего сына без наследства


Напомним, что 60-летний Дибров в начале этого года был срочно госпитализирован из-за микроинсульта. Данное событие заставило артиста пересмотреть свой образ жизни, а также задуматься над составлением завещания.

В этот непростой период самую большую помощь он получил от своей жены Полины. Вот именно ей он и хочет оставить всё своё имущество. У супругов также есть трое совместных детей. В 2010 году родился сын Александр, в 2013 — Фёдор, а в 2015 — Илья. Перед женитьбой Дмитрий отказался от составления брачного контракта, хотя многие ему это советовали. Он посчитал это проявлением недоверия к жене.

Всего Дибров был женат четыре раза. От второго брака у него есть взрослая дочь Лада, с которой он поддерживает очень хорошие отношения. Сейчас она проживает во Франции, а Дмитрий каждый год ездит к ней в гости. Также у ведущего есть 36-летний сын Денис от первого брака. К сожалению, в последний раз они виделись 15 лет назад. Сейчас Дибров ничего не знает о жизни своего старшего сына, поэтому он решил, что пусть Полина решает, оставлять что-нибудь Денису или нет. На вопрос, почему он не поддерживает отношения с сыном, Дмитрий ответил очень кратко: «Не общаемся потому, что нет потребности».

Многих поклонников такой ответ разочаровал, но большинство считает, что нельзя осуждать Дмитрия, так как мы не знаем всей истории их взаимоотношений с сыном.

Также Дибров рассказал, что несмотря на то, что ему ещё приходится принимать лекарства, он уже готов к возвращению на телевидение. Что это будет за проект, пока неизвестно, но предложения уже начали поступать.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

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