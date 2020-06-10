Деньги, любовь и выдумки: о чём рассказал «тайный любовник» Анастасии Волочковой?

У бизнесмена Владислава Фоменко появились серьёзные претензии к Анастасии Волочковой. Если верить словам предпринимателя, когда-то он был влюблён в балерину, потратил на неё уйму денег, и теперь требует должок с экс-любовницы.
Неожиданно объявившийся бизнесмен даже смог предоставить косвенные доказательства романа со звездой: в эфире шоу «Прямой эфир» он показал совместные снимки с Волочковой.
По словам Фоменко, именно эти фотографии уничтожили его законный брак. Впрочем, тут он сам отчасти виноват – не надо было крутить интрижку с балериной «на стороне».
– Жена о нас узнала. Я Настю просил не выкладывать фотографии в соцсети. Но она поступила по-своему и опубликовала их в Инстаграме, – признался Владислав.
Вдобавок к этому бизнесмен обвинил Волочкову в том, что она использовала его для ремонта в своём загородном доме. Якобы бизнесмен с помощью своих друзей-строителей сделал ей недешёвый ремонт, который звезда обещала оплатить, но денег Фоменко так и не увидел.
– Я готов судиться на сумму в 30 миллионов рублей. Настя пользовалась доверием к себе, и застройщики покупали материал за свои деньги. Она обещала рассчитаться по чекам, – утверждает Владислав.
Жалко предпринимателю и свои деньги, которых тоже якобы ушло немало на отделку дома балерины – целых 2 миллиона 700 тысяч рублей!
Впрочем, это всё ещё цветочки. «Добить» историю Фоменко решил неожиданным предположением: Волочкова скрывает от него наследника!
– Спустя какой-то период времени она мне сказала, что у нее задержка, и она, возможно, беременна. Мы стали обсуждать наше будущее. Она сказала: «Я хочу рожать, хочу семью», – рассказывал бизнесмен.
Верить ему на слово, конечно же, не стоит. К тому же свою версию истории рассказала сама балерина. По её словам, Фоменко был самым обычным строителем и занимался ремонтом её особняка. Никакой любовной связи между ними не было, да и должок висит на самом бизнесмене – Волочкова обвинила Фоменко в воровстве. Якобы он взял у звезды 300 тысяч рублей на покупку красок, а потом просто скрылся с деньгами.
Любопытно, что бизнесмен уже сидел в тюрьме за аналогичный случай мошенничества. Однажды он обманом завладел средствами своей клиентки, которая обратилась к Фоменко за помощью в продаже машины.
Открыть часть истины в этом споре решился полиграфолог Игорь Володин. Прямо во время шоу он задал несколько вопросов Владиславу, а потом сделал неутешительный для бизнесмена вывод. По его словам, ребёнка предприниматель выдумал, а вот интимная связь с Волочковой была. Только вот эти отношения были задуманы лишь для получения наживы, считает эксперт.
Дойдёт ли подозрительная история Фоменко до суда – неизвестно. А если и дойдёт, то бизнесмен вполне может поплатиться за свою жадность, если вдруг окажется, что его рассказ о деньгах и любви к балерине – обычная сказка, придуманная в погоне за деньгами и скандальной славой.
Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"
...И много других публикаций на эту тему
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Интернет пожилым – только на пользу: мышление ясным делает
Частое пользование интернетом помогает остановить когнитивный спад у пожилых людей. Как выяснили швейцарские ученые, прежде всего это касается мужчин.
-
В Петербург вернулись театральные мошенники
После «коронавирусного» перерыва в Петербург вернулись театральные мошенники. Неизвестные предлагают горожанам купить билеты на спектакль Константина Богомолова «Лир».
-
В Польше в строительном мусоре нашли клад XVII века
В Польше члены исследовательской группы, составленной из археологов-любителей, обнаружили более 500 монет XVII века, которые находились в груде мусора со строительной площадки.
-
Стоимость отдыха на курортах России может вырасти почти на треть
Стоимость отдыха на курортах России может вырасти на 30%, а туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года. Такое мнение высказал газете «Известия» заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов.
-
В Индии агрессивного тигра приговорили к пожизненному заключению
В Индии пятилетнего самца тигра приговорили к пожизненному заключению. Об этом сообщили власти штата Мадхиа Прадеш.
-
Деньги, любовь и выдумки: о чём рассказал «тайный любовник» Анастасии Волочковой?
У бизнесмена Владислава Фоменко появились серьёзные претензии к Анастасии Волочковой. Если верить словам предпринимателя, когда-то он был влюблён в балерину, потратил на неё уйму денег, и теперь требует должок с экс-любовницы.
-
ЕСПЧ: условия содержания пожизненно осужденных в России — бесчеловечны!
Европейский суд по правам человека постановил, что Россия должна выплатить 3 тысячи евро пожизненно осужденному за причиненный моральный вред. Дело в том, что мужчина отбывал срок в совершенно нечеловеческих, по мнению судей, условиях.
-
Пенсионерка отправилась в магазин... ползком!
Пенсионерка Людмила Гаврилова из Чайковского в Пермского края отправилась в магазин ползком. Дело в том, что женщина парализована уже шесть лет.
-
Бывают взятки деньгами, а бывают... оловянными солдатиками!
Доцент кафедры физической культуры и спорта Ижевского государственного технического университета брал взятки в виде оловянных солдатиков.
-
Новые «блюда» культурного Интернета: узнаем о кулинарных изысках императорского стола?
Главным блюдом культурного Интернета последних дней стал «вкусный» проект Государственного Эрмитажа под названием «Дворцовые трапезы», посвящённый изысканным лакомствам императорской кулинарии. Давайте же узнаем, чем славился «высочайший стол» королевских особ, и какие ещё вкусности подготовила для нас Всемирная паутина!
-
Москва вернется к обычной жизни до конца июня
Заведения общепита, фитнес-клубы и бассейны откроются в Москве с 23 июня, а неделей ранее в столице заработают летние веранды ресторанов и кафе, зоопарки, музеи и библиотеки.
-
Жена Михаила Ефремова попыталась оправдать поведение пьяного мужа
Супруга актера Михаила Ефремова Софья Кругликова уже не в первый раз находит странные объяснения пьяному поведению своего мужа.
-
На Благовещенск обрушился тропический ливень
Вечером 8 июня на Благовещенск обрушился настоящий тропический ливень, за 12 часов выпало 82 миллиметра от месячной нормы осадков — 90 процентов. Едва был не побит абсолютный рекорд за всю историю метеонаблюдений.
-
Что на Руси нести на свалку было нельзя, а может и… страшно
Бесценный источник для любого археолога, визитная карточка древнего поселения - его свалка. Она способна рассказать о жизненном укладе, достатке и нравах местных жителей в разные эпохи. Однако есть вещи, которые так и не оказывались на мусорных кучах.
-
Осужденный за убийство Старовойтовой отказался от УДО
Экс-депутат Госдумы России Михаил Глущенко, осужденный за убийство Галины Старовойтовой, подал ходатайство о своем отказе от условно-досрочного освобождения.
-
Михаил Романов передал приюту для бездомных животных «Мурка и барбос» 100 кг корма
Депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов посетил приют для бездомных животных «Мурка и барбос» в Колпинском районе и передал его питомцам 100 кг корма.
-
Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана увезли в больницу с пневмонией
Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, у которого накануне обнаружили коронавирус, госпитализировали с пневмонией.
-
Григорий Лепс выпустил альбом с песнями Владимира Высоцкого
Григорий Лепс выпустил альбом «На дистанции» с песнями Владимира Высоцкого.
-
Увлекательно может познакомить с прекрасной Грузией блогер Елена
Интересный автор в сети Instagram – Елена Вахтанговна. Ее страничка здесь называется «Бабушка блогер». В визитке дамы написано: «Обо всем, с грузинским акцентом!». И действительно, много записей у нее связано с Грузией. О себе блогер написала в посте-знакомстве, что родилась она в Малаховке, уволилась из Трансаэро, имеет сына и дочь, сидит с двумя внучками, вяжет, читает, смотрит фильмы и сериалы. Елена живет в родном городе, а иногда в Грузии, потому что ее муж – грузин. И в этой прекрасной стране у пары есть домик в деревне недалеко от моря.
-
Писатель Дмитрий Глуховский: Есть желание гордиться страной по нормальным человеческим поводам
Военный парад Путина и запуск космического корабля Маском — эти два июньских события просто напрашиваются на сравнение. Оба мероприятия — фантастические. Каждое по-своему. Об этом разговор с писателем Дмитрием Глуховским.