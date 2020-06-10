Деньги, любовь и выдумки: о чём рассказал «тайный любовник» Анастасии Волочковой?

У бизнесмена Владислава Фоменко появились серьёзные претензии к Анастасии Волочковой. Если верить словам предпринимателя, когда-то он был влюблён в балерину, потратил на неё уйму денег, и теперь требует должок с экс-любовницы.

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Неожиданно объявившийся бизнесмен даже смог предоставить косвенные доказательства романа со звездой: в эфире шоу «Прямой эфир» он показал совместные снимки с Волочковой.

По словам Фоменко, именно эти фотографии уничтожили его законный брак. Впрочем, тут он сам отчасти виноват – не надо было крутить интрижку с балериной «на стороне».

– Жена о нас узнала. Я Настю просил не выкладывать фотографии в соцсети. Но она поступила по-своему и опубликовала их в Инстаграме, – признался Владислав.

Вдобавок к этому бизнесмен обвинил Волочкову в том, что она использовала его для ремонта в своём загородном доме. Якобы бизнесмен с помощью своих друзей-строителей сделал ей недешёвый ремонт, который звезда обещала оплатить, но денег Фоменко так и не увидел.

– Я готов судиться на сумму в 30 миллионов рублей. Настя пользовалась доверием к себе, и застройщики покупали материал за свои деньги. Она обещала рассчитаться по чекам, – утверждает Владислав.

Жалко предпринимателю и свои деньги, которых тоже якобы ушло немало на отделку дома балерины – целых 2 миллиона 700 тысяч рублей!

Впрочем, это всё ещё цветочки. «Добить» историю Фоменко решил неожиданным предположением: Волочкова скрывает от него наследника!

– Спустя какой-то период времени она мне сказала, что у нее задержка, и она, возможно, беременна. Мы стали обсуждать наше будущее. Она сказала: «Я хочу рожать, хочу семью», – рассказывал бизнесмен.

Верить ему на слово, конечно же, не стоит. К тому же свою версию истории рассказала сама балерина. По её словам, Фоменко был самым обычным строителем и занимался ремонтом её особняка. Никакой любовной связи между ними не было, да и должок висит на самом бизнесмене – Волочкова обвинила Фоменко в воровстве. Якобы он взял у звезды 300 тысяч рублей на покупку красок, а потом просто скрылся с деньгами.

Любопытно, что бизнесмен уже сидел в тюрьме за аналогичный случай мошенничества. Однажды он обманом завладел средствами своей клиентки, которая обратилась к Фоменко за помощью в продаже машины.

Открыть часть истины в этом споре решился полиграфолог Игорь Володин. Прямо во время шоу он задал несколько вопросов Владиславу, а потом сделал неутешительный для бизнесмена вывод. По его словам, ребёнка предприниматель выдумал, а вот интимная связь с Волочковой была. Только вот эти отношения были задуманы лишь для получения наживы, считает эксперт.

Дойдёт ли подозрительная история Фоменко до суда – неизвестно. А если и дойдёт, то бизнесмен вполне может поплатиться за свою жадность, если вдруг окажется, что его рассказ о деньгах и любви к балерине – обычная сказка, придуманная в погоне за деньгами и скандальной славой.

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