Что случилось со Светланой Владимирской?

Звезда 90-х годов Светлана Владимирская периодически пропадает из поля зрения своих почитателей. При этом в СМИ появляются сообщения то о госпитализации певицы, то о том, что она при смерти на ИВЛ из-за коронавируса… А родственники и друзья артистки категорически отказываются давать интервью.

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Однако недавно Светлана сама всё прояснила. Оказалось, что у неё действительно имеются проблемы со здоровьем. По словам Владимирской, опять дала о себе знать врождённая патология кишечника.

Впервые она столкнулась с этой проблемой в 30 лет. Сначала у неё диагностировали обычный панкреатит, но всё оказалось гораздо сложнее. Во время первой операции врачи даже опасались за её жизнь из-за возникших осложнений. На этот раз также потребовалось хирургическое вмешательство. «Но никакой комы или чего-то подобного не было», – рассказала певица.

Теперь Светлане предстоит долгая реабилитация, а также изменение привычного образа жизни. Принимать пищу придётся строго по часам и маленькими порциями. А всё жареное, солёное и жирное нужно исключить из рациона.

Напомним, что известность Владимирской принесли такие хиты, как «Мальчик мой» и «Дави на газ». В 90-е они звучали буквально из каждого окна!

После нескольких лет взлёта Светлана оставила шоу-бизнес и уехала из Москвы в Красноярский край. По её словам, она очень долго думала о правильности поступка, но теперь, спустя годы, ни о чём не жалеет.

Певица продолжает заниматься музыкой. Она пишет произведения для хоров и эстрадных исполнителей, а иногда и сама гастролирует с концертами. В скором будущем она планирует записать альбом со старыми хитами и новыми композициями.

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