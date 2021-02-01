Что случилось со Светланой Владимирской?

|
Звезда 90-х годов Светлана Владимирская периодически пропадает из поля зрения своих почитателей. При этом в СМИ появляются сообщения то о госпитализации певицы, то о том, что она при смерти на ИВЛ из-за коронавируса… А родственники и друзья артистки категорически отказываются давать интервью.
Однако недавно Светлана сама всё прояснила. Оказалось, что у неё действительно имеются проблемы со здоровьем. По словам Владимирской, опять дала о себе знать врождённая патология кишечника.
Впервые она столкнулась с этой проблемой в 30 лет. Сначала у неё диагностировали обычный панкреатит, но всё оказалось гораздо сложнее. Во время первой операции врачи даже опасались за её жизнь из-за возникших осложнений. На этот раз также потребовалось хирургическое вмешательство. «Но никакой комы или чего-то подобного не было», – рассказала певица.
Теперь Светлане предстоит долгая реабилитация, а также изменение привычного образа жизни. Принимать пищу придётся строго по часам и маленькими порциями. А всё жареное, солёное и жирное нужно исключить из рациона.
Напомним, что известность Владимирской принесли такие хиты, как «Мальчик мой» и «Дави на газ». В 90-е они звучали буквально из каждого окна!
После нескольких лет взлёта Светлана оставила шоу-бизнес и уехала из Москвы в Красноярский край. По её словам, она очень долго думала о правильности поступка, но теперь, спустя годы, ни о чём не жалеет.
Певица продолжает заниматься музыкой. Она пишет произведения для хоров и эстрадных исполнителей, а иногда и сама гастролирует с концертами. В скором будущем она планирует записать альбом со старыми хитами и новыми композициями.
Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"
...И много других публикаций на эту тему
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Бедняки: что стало с их числом за годы правления Путина?
Заявление российского президента о том, что число людей с низкими доходами в стране стремительно сокращается, плохо согласуется даже с официальными данными Росстата. Да и если оглянуться по сторонам, отбрасывая высокие материи, что-то не видно особо, что жить становится так уж неплохо. Многие – от пенсии до пенсии или от зарплаты до зарплаты едва лишь дотягивают, и при этом приобретается только самое необходимое. Раньше с тысячей рублей пошел в магазин, и можно было холодильник свой ощутимо заполнить. Теперь эта сумма вряд ли способна удовлетворить потребность на сутки, если, к примеру, иметь в виду не одного человека, а семью, состоящую из нескольких. Так вериться ли заявлению руководителя государства? Конечно, может где-то и становится меньше бедных, но это, к сожалению, не касается большинства. А кому вообще можно верить при таких вот подсчетах?
-
Что случилось со Светланой Владимирской?
Звезда 90-х годов Светлана Владимирская периодически пропадает из поля зрения своих почитателей. При этом в СМИ появляются сообщения то о госпитализации певицы, то о том, что она при смерти на ИВЛ из-за коронавируса… А родственники и друзья артистки категорически отказываются давать интервью.
-
Экс-главу омского Минздрава обвиняют в краже денег на борьбу с коронавирусом
Экс-главу Минздрава Омской области Ирину Солдатову объявили в международный розыск, говорится на сайте регионального управления СК РФ. Бывшую чиновницу обвиняют в краже бюджетных средств, которые выделяли на борьбу с коронавирусом.
-
Приготовить утку как в Помпеях? Да запросто!
Археолог и фуд-блогер Фаррел Монако изучила недавно обнаруженные остатки еды в разрушенных вулканом Помпеях и составила меню тех лет. Рассказываем, как приготовить тушеную утку как в Помпеях.
-
Митинги по всей России: этот поезд уже не остановить?
Протестные акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального и других политзаключенных прошли 31 января в десятках городов России. Число задержанных оказалось беспрецедентным — свыше 5 тысяч человек. Многие политологи сходятся во мнении, что протест становится более осмысленным и дальше будет только нарастать.
-
Ротенберг назвал себя владельцем «дворца Путина». Поверим?
Аркадий Ротенберг заявил, что является настоящим владельцем «Дворца Путина» из расследования ФБК, об этом пишет телеграм-канал Mash. Команда Навального утверждала, что дворец построили для самого Путина на собранные от взяток и «откатов» деньги.
-
Какие профессии могут заменить службу в армии
Согласно разработанному Министерством труда и соцзащиты России переченю профессий для прохождения альтернативной гражданской службы, заменить службу в армии можно работой психологом, официантом и тренером.
-
В России с 1 февраля вырастут социальные выплаты
На 4,9 процента будут проиндексированы все социальные выплаты, пособия и компенсации.
-
День в истории: мир увидел первый киномюзикл
1 февраля 1929 года в Лос-Анджелесе, в знаменитом Китайском кинотеатре Граумана, построенном в виде пагоды, состоялась мировая премьера первого киномюзикла — «Бродвейская мелодия» (англ. The Broadway Melody).
-
Умерла легендарная советская певица Алла Йошпе
Легенда советской эстрады, Народная артистка России Алла Йошпе (Иошпе) скончалась 30 января на 84-м году жизни. Об этом сообщила в своем Facebook Мария Арбатова.
-
«Если он говорит ей «спать», «пить» или «гулять», то она будет это делать»: сын Легкоступовой рассказал о жестоком нраве её мужа
Сын Валентины Легкоступовой долгое время хранил молчание после смерти своей матери. Вот прошло полгода, и он наконец-то решил рассказать о неприятном инциденте с мужем певицы.
-
Уникальный набор миниатюр раскопали в древней гробнице во Франции
Во Франции при проведении раскопок в городке Альба-ла-Ромен специалисты Национального института превентивных археологических исследований (Inrap) раскопали древний погребальный комплекс. В одном из захоронений был обнаружен набор крайне редких свинцовых миниатюр.
-
Россию по уровню коррупции поставили на одну ступень с Африкой
Россия в 2020 году заняла 129-е место в индексе восприятия коррупции Transparency International (признана в РФ иноагентом) — вместе с Габоном, Малави, Мали и Азербайджаном.
-
Эксперт рассказала, как избавиться от надоедливых звонков из банков
Частые звонки с информацией о предварительно одобренных кредитах можно прекратить с помощью обращения в банк или в ЦБ. Об этом заявила в интервью радио Sputnik представитель службы по защите прав потребителей финансовых услуг Центробанка Анна Подковкина.
-
Трёхлетний сын Андрея Малахова занимается плаванием и ходит в музыкальную школу
Мега-популярный телеведущий Андрей Малахов уже много лет работает на телевидении. Всё его программы, так или иначе, затрагивают личную жизнь героев и социальные проблемы. А вот о собственной личной жизни ведущий предпочитает не рассказывать.
-
Пилот о российском самолетостроении: «Все, что поднято с колен, провалится в выгребную яму»
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на днях заявил о том, что выпуск первого пассажирского самолета МС-21 («Магистральный самолет XXI века») откладывается на год. Сам министр обосновывает паузу с МС-21 трудностями с получением сертификатов. Однако есть мнение, что всему виной — антироссийские санкции.
-
«Расследования этого протестуна — только начало»: Лукашенко о протестах в России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался по поводу несанкционированных протестных акций в России и прокомментировал фильм про «дворец Путина», передает государственное информагентство БелТА. Этой теме он посвятил значительную часть своего выступления, на совещании по вопросам совершенствования законодательства.
-
В Кыргызстане могут возвести игорную зону
Правительство Кыргызстана планирует построить игорную зону для развития туризма в стране. Проект закона о легализации казино уже передан на рассмотрение правительству. Его инициаторами выступили несколько депутатов, предложивших открытие казино-курорта в Иссык-Кульской области. По мнению экспертов, развлекательный центр будет граничить с Китаем, что поможет привлечь большое количество туристов. Под казино выделяют 1,2 тысячи га, что будет достаточно для размещения на этой территории 7 игорных заведений с гостиницами. При этом отмечается, что их смогут посещать только иностранцы, для этого им упростят процедуру получения визы. Игрокам будет предложен специальный валютный режим и они смогут выбрать валюту для денежных переводов.
-
«Ни за что не полезла бы в актерскую профессию»: история Ларисы Малеванной
В январе Лариса Малеванная отпраздновала 82-й день рождения. В свои годы она продолжает сниматься в кино, заботиться о внуках и даже о правнуках, невзирая на все беды и трудности.
-
После митингов с участием детей власти предлагают каждый месяц промывать мозги родителям
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов считает, что для для борьбы с участием школьников в несанкционированных акциях нужна «комплексная работа». Дело в том, что во всех последних акциях протеста участвует уж очень много детей, и не волновать это не может...