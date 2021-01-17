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Что хранил Михаил Задорнов в своём «тайном чемодане»?
Анастасия ШИЛОВА   
17 Января 2021 г.
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Прошло уже более 3 лет, как не стало легендарного сатирика и актёра Михаила Задорнова. Недавно Елена Бомбина в память о муже написала книгу «Другой Задорнов», в которой раскрыла малоизвестные факты из жизни артиста.

Что хранил Михаил Задорнов в своём «тайном чемодане»?


Например, в книге сказано, что у Михаила Николаевича всегда были особые отношения с единственной дочерью Еленой. Практически с самого рождения он читал ей Пушкина, Гумилёва, слушал вместе с ней классическую музыку.

Сейчас Елене 30 лет, она закончила ГИТИС, но в отличие от отца, предпочитает вести непубличный образ жизни. В одном из интервью Елена рассказала, как отец однажды устроил им сюрприз и прямо перед Новым годом купил билеты в Африку. Так что праздник они отметили у подножия Килиманджаро, а не в квартире у ёлки.

А незадолго до смерти артиста, когда он проходил курс лечения, жена нашла в доме «тайный» чемодан. В нем Задорнов хранил детские рисунки, школьные тетради и альбомы дочери, а также открытки, которыми Елена поздравляла отца на праздники. В одной коробочке даже лежали первые слова, написанные Еленой на клочке бумаги. А на самом дне чемодана оказались детские варежки, которые когда-то носила маленькая Леночка.

«Вот тебе и язвительный сатирик и циник!» - написала в своей книге Елена Бомбина. Кто бы мог подумать, что знаменитый отец так трогательно относился к своей дочери, как умеет даже не каждая мать…

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

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