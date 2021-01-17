Что хранил Михаил Задорнов в своём «тайном чемодане»?

Прошло уже более 3 лет, как не стало легендарного сатирика и актёра Михаила Задорнова. Недавно Елена Бомбина в память о муже написала книгу «Другой Задорнов», в которой раскрыла малоизвестные факты из жизни артиста.
Например, в книге сказано, что у Михаила Николаевича всегда были особые отношения с единственной дочерью Еленой. Практически с самого рождения он читал ей Пушкина, Гумилёва, слушал вместе с ней классическую музыку.
Сейчас Елене 30 лет, она закончила ГИТИС, но в отличие от отца, предпочитает вести непубличный образ жизни. В одном из интервью Елена рассказала, как отец однажды устроил им сюрприз и прямо перед Новым годом купил билеты в Африку. Так что праздник они отметили у подножия Килиманджаро, а не в квартире у ёлки.
А незадолго до смерти артиста, когда он проходил курс лечения, жена нашла в доме «тайный» чемодан. В нем Задорнов хранил детские рисунки, школьные тетради и альбомы дочери, а также открытки, которыми Елена поздравляла отца на праздники. В одной коробочке даже лежали первые слова, написанные Еленой на клочке бумаги. А на самом дне чемодана оказались детские варежки, которые когда-то носила маленькая Леночка.
«Вот тебе и язвительный сатирик и циник!» - написала в своей книге Елена Бомбина. Кто бы мог подумать, что знаменитый отец так трогательно относился к своей дочери, как умеет даже не каждая мать…
Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"
...И много других публикаций на эту тему
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Россия решила возобновить полеты в четыре страны
Российские власти снова откроют авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Катаром и Финляндией.
-
В Москве вакцину от коронавируса будут делать в 34 частных клиниках
Власти Москвы заключили договор с частными клиниками о поставке вакцины от COVID-19, сообщили в Оперативном штабе столицы.
-
Злой рок Валентины Караваевой
Судьба оказалась жестока к Валентине Караваевой. Многообещающая актриса могла стать одной из заметных звёзд советского кино, но она лишилась любимой профессии из-за аварии, которая оставила страшный шрам на её лице.
-
Аналитик: Рост цен в России будет в январе самым сильным за год
Рост потребительских цен в России в январе «будет наиболее высоким» за весь 2021 год, прогнозирует заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
-
В Петербурге полицейские спасли трех девочек из «группы смерти»
В Петербурге полицейские и сотрудники ФСБ спасли трех школьниц, которые ушли из дома, оставив предсмертные записки. Все девочки состояли в «группе смерти».
-
Власти Литвы обвинили Михаила Шуфутинского в «российской пропаганде»
Михаила Шуфутинского, Филиппа Киркорова и других артистов могут не пустить в Литву — Вильнюс усмотрел, что они транслируют «мягкую российскую политическую пропаганду».
-
Бывает же: Сын российского миллиардера отправился в армию после отчисления из вуза
Сына миллиардера Алексея Мордашова Никиту летом 2020 года отчислили из Высшей школы экономики (ВШЭ). Об этом сообщает Forbes со ссылкой на знакомого семьи и источника, близкого к вузу.
-
Ищите женщину: что случилось с советской статуей Свободы
7 ноября 1918 года, в день первой годовщины Октябрьской революции, на Советской площади (ныне Тверской), напротив здания Моссовета, состоялась торжественная церемония открытия «Монумента советской Конституции». С тех пор много воды утекло, и вот спустя десятки лет художница Елизавета Коновалова расскажет всем историю монумента.
-
На Украине с 16 января в магазинах и кафе — только на украинском!
С 16 января вся сфера обслуживания на Украине переходит исключительно на украинский язык. Перейти на другой язык можно будет только по просьбе самого клиента.Соответствующая норма закреплена в законе «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
-
Владимир Конкин заразился коронавирусом
Звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» Владимир Конкин получил положительный результат теста на коронавирус. Известно, что 69-летний актёр проходит курс лечения амбулаторно – в домашних условиях.
-
Более четверти россиян признались, что их жизнь им не нравится
Более четверти — 26% — опрошенных ВЦИОМ россиян заявили, что их не устраивает актуальная ситуация в их жизни. Отчасти удовлетворены, а отчасти нет своей жизнью почти столько же опрошенных — 25%. Довольны своей жизнью чуть менее половины респондентов — 47%.
-
В Крыму девушка умерла после «спасительной» операции
В Центральной районной больнице Черноморского района Крыма умерла 16-летняя девушка. Врачи выбрали неправильную тактику лечения и в итоге упустили время.
-
Прививка — не повод отказываться от ношения маски!
Привившиеся от ковида все равно должны носить маски — вне зависимости от титра антител. Маски надо носить всем до формирования популяционного иммунитета. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, отвечая на вопросы о вакцинации.
-
Обезьяны-воровки научились отличать дорогие вещи от не особо нужных
Если вы когда-нибудь окажетесь в храме Улувату на Бали, будьте осторожны: в любую минуту вас могут обчистить… местные макаки-крабоеды.
-
Женщина-мечта: чем знаменита Татьяна Дробыш?
Продюсера «Фабрики звёзд» и композитора Виктора Дробыша знают многие. А вот его супруга Татьяна – чуть менее известная личность. Но поверьте, об этой красивой и умной женщине тоже можно рассказать немало интересного.
-
Украина обогнала Россию по росту минимальной зарплаты
Мировым лидером по росту минимальной зарплаты в минувшем году стала Украина, где показатель увеличился на 27% до $171 в месяц (в пересчете на доллары США).
-
Роспотребнадзор выступил со смелым предположением по ковиду в РФ
«Можно предположить», что пик по коронавирусу в России уже пройден. Об этом заявила замглавы по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
-
В Чебоксарах родители посадили за руль младенца. Совсем без головы?!
В столице Чувашии родители разрешили ребенку ясельного возраста управлять автомобилем на оживленной улице.
-
Сергей Пенкин рассказал о покушениях на свою жизнь
Известный певец Сергей Пенкин в рамках программы «Секрет на миллион» сделан сенсационное заявление. Оказывается, в лихие 90-е было совершено четыре покушения на его жизнь.
-
Алло, полиция!
Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.