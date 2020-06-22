Хотите узнать о вкуснейшем салате-бомбе? Тогда вам — на канал блогера Светланы!

Если вы еще не умеете вкусно готовить или решили поднатореть в этом полезном мастерстве, вам совсем не помешает заглянуть к блогеру Светлане Черновой, которая ведет свою деятельность на платформе YouTube . Это не случай, когда изредка что-то дамы готовят и затем выставляют свои видео. Таким занятием, кажется, наполнена вся жизнь Светланы!

И каких блюд на ее канале только не представлено! От их обилия просто глаза разбегаются! В своей визитке, кстати, женщина отметила, что она готовит вкусные блюда с интересными и несложными рецептами. И новые видео выходят у нее каждый день (вот это плодотворность!). Итак, вот лишь некоторые заголовки из очень и очень многих: «Творожная запеканка, совсем без муки. Мой любимый рецепт!», «Быстрый завтрак из любимой картошечки. Покорит любого!», «Минтай под вкуснейшим соусом. Сочный и нежный», «Итальянский Хлеб Фокачча. Фокачча картофельная», «Салат из свеклы. Готовится быстро, получается вкусно!», «Паштет из куриной печени. Очень нежный домашний паштет», «Такие вкусные галушки, что съедаются в один присест!», «Рыба под сырно-овощной шубой. Самый вкусный рецепт готовим в духовке», «На обед аппетитные гречаники. Очень вкусно и сытно!» (гречаники, поясним, это блюдо украинской и белорусской кухни, котлеты из фарша с гречневой кашей). Наш блогер, к слову, живет на Украине.

Что было вынесено из заголовков блогера? Что блюда действительно она предлагает бюджетные. И второе – сильна мотивирующая часть. В каждом заголовке она свои рецепты аккуратненько так подхваливает, прямо хочется все видео целиком посмотреть и приготовить под ее онлайн-руководством.

Нашелся и какой-то невероятный, видимо, по вкусу салат. Ролик с ним назван «Салат Бомба! Вы точно такой не пробовали. С этим рецептом вы полюбите кабачки!». Интересно, что за чудо такое?

Кабачок, оказывается, здесь термически не обрабатывается – берется сырой. Он нарезается овощечисткой тонкими ломтиками. Солится, перемешивается, выделенный сок удаляется. Для соуса требуется винный уксус, мед, соль, черный перец и растительное масло. Показаны были Светланой примерные размеры, что сколько берется. В итоге у заправки должен получиться приятный кисло-сладкий вкус. Еще в салат добавляется чеснок и укроп. Когда все перемешивается, масса должна затем настояться минут 15. И все, блюдо готово. Увенчали ролик красивая выкладка на тарелку и дегустация.

Есть такие люди, согласитесь, уважаемые читатели, которые кабачок не очень-то и любят. Может этот салат-бомба от Светланы позволит добавить им новые кулинарные нотки в свою жизнь?

Не только кулинарией, конечно, занята блогер. Она заказывает разные товары с сайтов и показывает, что получила, поздравляет своих подписчиков с праздниками, рассказывает о событиях своей жизни, проводит прямые эфиры.

Конечно, от готовки, каким бы любимым это занятие не было, стоит иногда отдохнуть. Вот и Светлана, видимо, тоже считает так же и в одном из видео отправилась она с мужем на озеро. Ролик снимался в прошлом году, блогер решила закрыть сезон. Поведала зрителям о температуре воздуха и воды, показала место, где устроилась сама, людей, которые кто купается, кто загорает и наслаждается солнцем.

Еще Светлана делилась своими ощущениями от пребывания на природе и от купания – и прямо тоже захотелось выехать куда-то подальше от дома.

Кроме того, блогер показала своей аудитории фотографии. Светлана сама комментировала снимки разных лет. Так что и незнакомые люди могли узнать ее из этого видео немного поближе.

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