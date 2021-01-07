«Читает по бумажке анекдоты из интернета»: Юрий Лоза обвинил Евгения Петросяна в полном непрофессионализме

Юрий Лоза давно известен не только как певец и композитор, но и как критик своих коллег по шоу-бизнесу. На этот раз от него досталось знаменитым юмористам.

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По словам Лозы, российский юмор уже давно находится в глубочайшем кризисе. Юрий Эдуардович не понимает, как можно использовать шутки, которые обыгрывал ещё Аркадий Райкин. «Пора придумывать что-то новое», – заявил певец.

Отдельно Лоза «прошёлся» по профессиональным качествам Евгения Петросяна. Все его шутки певец назвал несмешными, а «Смехопанораму» предложил переименовать в «смехояму». Более того, у артиста сложилось впечатление, что Евгений Ваганович в своей передаче просто читает анекдоты, которые находит в интернете, и совершенно не готовится к выступлениям.

Поклонники поддержали певца в социальных сетях. Они тоже считают, что многим юмористам необходимо пересмотреть свой репертуар. Кроме того, не помешало бы добавить и новых исполнителей, свежие шутки и хорошие, смешные передачи.

Как на эти замечания отреагировал сам Петросян, пока неизвестно.

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