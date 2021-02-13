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Четырежды отец, трижды дед: у Александра Малинина родился ещё один внук!
Анастасия ШИЛОВА   
13 Февраля 2021 г.
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На днях суперзвезда российской эстрады певец Александр Малинин рассказал в социальных сетях радостную новость. Его старший сын снова стал отцом!

Четырежды отец, трижды дед: у Александра Малинина родился внук!


Певец как-то намекал, что их семья «ожидает настоящее чудо», и вот это событие наконец-то произошло. Супруга артиста Эмма тоже сделала запись, сообщив, что у них родился третий внук. Родители мальчика – Антон и Ангелина, назвали его Лео. Теперь звёздное семейство планирует как следует отпраздновать рождение малыша.

Многие поклонники совсем недавно узнали, что Антон – это сын Эммы от первого брака. Оказалось, что Малинин когда-то официально усыновил мальчика и даже предложил ему взять свою фамилию. В нескольких интервью Антон заявлял, что именно Малинина считает своим настоящим отцом.

Всего у певца четверо своих детей. Старшие – сын Никита от первого брака и дочь Кира Евдокимова, которую певец очень долго не хотел признавать своей, однако после положительного ДНК-теста стал поддерживать с ней отношения. А в 2000 году у Александра и Эммы родились двойняшки – Фрол и Устинья.

По признанию певца, у всех его детей есть музыкальные таланты, но не все они хотят посвящать себя шоу-бизнесу. Малинин считает, что это их выбор, и они в праве самостоятельно выбирать свой путь. Например, Антон несколько лет посвятил образованию в Великобритании, где изучал предметы, далёкие от музыки. Никита Малинин решил пойти по стопам отца и в 2003 году он стал победителем «Фабрики звёзд». Сейчас он работает над сольными проектами и часто спрашивает совета у Александра. Устинья также высказала желание сделать эстрадную карьеру. Отец не против, но использовать своё имя и связи для продвижения дочери не собирается. Он считает, что настоящим профессионалом можно стать, только пройдя весь нелёгкий путь самостоятельно.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

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