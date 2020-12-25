Брэд Питт проведёт Рождество с детьми

Несмотря ни на что, большинство людей готовится к рождественским праздникам, и голливудский актёр Брэд Питт не является исключением. Артист наконец-то сможет провести праздник со своими детьми - 14-летней дочерью Шайло и 11-летними близнецами Ноксом и Вивьен.

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К сожалению, для всех поклонников пары, Джоли и Питт так и не смогли мирно договориться о том, как актёр будет воспитывать и видеться с наследниками.

Один из друзей Брэда рассказал, что впереди ещё не одно судебное заседание, где будет решаться вопрос, сможет ли актёр видеться с детьми в любое время. Питт настаивает, что опеку над детьми нужно разделить поровну, чтобы он полноценно мог общаться с ними. По словам адвокатов актёра, они готовы к длительному процессу и намекают, что у них есть свидетель, который поможет склонить правосудие на их сторону.

Что касается рождества, то Брэд Питт рассказал, что будет обычное застолье с общением, а потом они будут играть в настольные игры и делиться планами на будущее.

Единственное, чем сейчас обеспокоена мать детей Анджелина Джоли, так это тем, что её бывший супруг недавно вернулся со съёмок во Франции и ещё не сдал тест на коронавирус. В то время как она сама строго соблюдает карантин и практически никуда не выходит. Но будем надеяться, что Питт успеет решить все формальности, чтобы наконец-то побыть с детьми в самый любимый праздник.

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