Бодрая старушка из Калифорнии: «Не уходить же на пенсию?!»

Как вы представляете себе свое семидесятилетие? Для жительницы города Инглвуд в штате Калифорния, это стало хорошим поводом для фотосессии в купальнике. Бабетт Дэвис решила так отпраздновать свой юбилей, когда её дочь прислала ей старые снимки. Американке показалось, что её внешность не слишком изменилась и выглядит она так же хорошо, как сорок лет назад.
На фотосессию женщина выбрала чёрный купальник и босоножки на каблуке. Её стиль дополняют аксессуары: большие серьги и браслеты, повязка на голову и кольца.
В комментариях к фотографиям в соцсетях женщины фанаты выразили свое восхищение- «Вы мое вдохновение! Я преклоняюсь перед вами», «Ты выглядишь потрясающе! Люблю тебя!», «Ты великолепна внутри и снаружи — спасибо тебе, что поделилась и стала замечательной мотивацией для стольких людей».
Женщина- хозяйка ресторана Stuff I Eat и, по совместительству, повар вегетарианской кухни. По словам Дэвис, такой молодой внешностью и хорошей формой она обязана исключительно здоровому питанию и спорту. Она отказалась от мяса более 20 лет назад. Кроме того, женщина каждый день встает в два часа ночи, делает получасовую тренировку, после которой, к трём часам она едет в свой ресторан.
Дэвис считает, что депрессия накатывает, когда человек взрослеет, а потом и стареет. Но она «обожает себя всегда!»:
— Какой следующий вызов я смогу себе бросить? Что я смогу сделать в 75 лет? Не уходить же на пенсию?
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Как вы представляете себе свое семидесятилетие? Для жительницы города Инглвуд в штате Калифорния, это стало хорошим поводом для фотосессии в купальнике. Бабетт Дэвис решила так отпраздновать свой юбилей, когда её дочь прислала ей старые снимки. Американке показалось, что её внешность не слишком изменилась и выглядит она так же хорошо, как сорок лет назад.
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