Бывшая жена Бориса Грачевского хочет увезти дочь из Москвы

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Уже прошло девять дней, как не стало легендарного Бориса Грачевского, но многие до сих пор не могут поверить в случившееся. В связи с этим, к родственникам и друзьям создателя «Ералаша» журналисты стали проявлять повышенный интерес.
Бывшая супруга Грачевского Анна последние несколько дней не выходит из дома и ни с кем не общается. Хотя ей постоянно поступают предложения о записи интервью от различных телеканалов и блогеров. Её друзья рассказали, что даже дочери Василисе не дают спокойно учиться в школе и всё время спрашивают об отце.
Это связано ещё и с тем, что расставание пары было довольно скандальным. Грачевский даже хотел выкупить свою фамилию у Анны и пообещал, что больше никогда не женится. Но потом им удалось договориться. Борис Юрьевич купил бывшей жене квартиру и пообещал финансовую помощь дочери.
В итоге Анна приняла решение временно уехать из Москвы. «Василиса, хоть ещё и маленькая, но всё уже понимает, ей нужно время, чтобы прийти в себя, а в такой обстановке это будет очень сложно», – написала Анна в своих социальных сетях.
Также она рассказала, что несмотря на трудные отношения, всегда относилась к Грачевскому с уважением и благодарностью. Он её многому научил и часто помогал, даже после развода.
Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"
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