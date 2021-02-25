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Бывшая невеста Николая Баскова рассказала подробности об их расставании
Анастасия ШИЛОВА   
25 Февраля 2021 г.
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В последнее время «российский соловей» Николай Басков редко радует поклонников новостями из своей жизни. Но за него это делают другие, например, София Кальчева, бывшая невеста певца.

Бывшая невеста Николая Баскова рассказала подробности об их расставании


По признанию Софии, их отношения были не такими простыми, как могло показаться поклонникам и журналистам. Сначала она, как и полагается, ждала Николая с гастролей, но плотный график оставлял паре совсем немного времени на личную жизнь.

Кроме того, в прессе всё время появлялись слухи о новых романах Николая. Однако несмотря ни на что, Басков сделал Кальчевой предложение. Девушка долго думала и даже была близка к тому, чтобы согласиться. По слухам, свадьба должна была состояться в 2017 году, но отношения пары разладились намного раньше…

– Я лидер по натуре, Николай тоже лидер. Вряд ли бы кто-то из нас был готов оказаться вторым. Николай предлагал мне выйти за него, но я решила, что из этого ничего хорошего не получится, – так охарактеризовала причину расставания Кальчева.

К счастью, они сохранили дружеские отношения, и София всегда очень хорошо отзывалась о родителях Николая. Кальчева даже искренне обрадовалась, когда Басков заявил о том, что женится на модели Виктории Лопырёвой. Но потом оказалось, что эта «романтическая история» – всего лишь выдумка, ради пиара.

Напомним, что официально Басков был женат всего один раз – на дочери своего бывшего продюсера Светлане Шпигель, которая вместе с их общим сыном на данный момент проживает в Израиле. Кстати, с ребёнком певец не виделся уже несколько лет.

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