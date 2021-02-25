Бывшая невеста Николая Баскова рассказала подробности об их расставании

В последнее время «российский соловей» Николай Басков редко радует поклонников новостями из своей жизни. Но за него это делают другие, например, София Кальчева, бывшая невеста певца.

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По признанию Софии, их отношения были не такими простыми, как могло показаться поклонникам и журналистам. Сначала она, как и полагается, ждала Николая с гастролей, но плотный график оставлял паре совсем немного времени на личную жизнь.

Кроме того, в прессе всё время появлялись слухи о новых романах Николая. Однако несмотря ни на что, Басков сделал Кальчевой предложение. Девушка долго думала и даже была близка к тому, чтобы согласиться. По слухам, свадьба должна была состояться в 2017 году, но отношения пары разладились намного раньше…

– Я лидер по натуре, Николай тоже лидер. Вряд ли бы кто-то из нас был готов оказаться вторым. Николай предлагал мне выйти за него, но я решила, что из этого ничего хорошего не получится, – так охарактеризовала причину расставания Кальчева.

К счастью, они сохранили дружеские отношения, и София всегда очень хорошо отзывалась о родителях Николая. Кальчева даже искренне обрадовалась, когда Басков заявил о том, что женится на модели Виктории Лопырёвой. Но потом оказалось, что эта «романтическая история» – всего лишь выдумка, ради пиара.

Напомним, что официально Басков был женат всего один раз – на дочери своего бывшего продюсера Светлане Шпигель, которая вместе с их общим сыном на данный момент проживает в Израиле. Кстати, с ребёнком певец не виделся уже несколько лет.

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