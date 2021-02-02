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Безответственная хозяйка: неужели Светлана Разина выбросила своих собак на улицу?
Егор СТУКОВ   
02 Февраля 2021 г.
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Серьёзный скандал разразился вокруг бывшей солистки группы «Мираж» Светланы Разиной. Зоозащитники обвинили певицу в том, что она выбросила своих собак на улицу! Впрочем, сама артистка с таким утверждением совершенно не согласна.

Безответственная хозяйка: неужели Светлана Разина бросила своих собак на улице?


История началась с жалоб Светланы на своих собак. Её бордер-колли Ролик и хаски Тайна оказались не очень-то дружелюбными: то соседей терроризировали, то кур с котами якобы убивали. Из-за такого поведения певица и решила избавиться от своих питомцев, о чём даже сообщила в соцсетях: «Мне очень больно принять решение, но их ждет либо усыпление, либо… лес со сказкой Пушкина. Усыплять или выкинуть на волю Божью? Вот вопрос! Но если вы где-нибудь увидите этих собачек, не пишите мне… Я их лечила и спасала, когда рвали их, но больше не могу! Сейчас они в вольере ждут приговора, а я реву».

В итоге собак Разиной нашли на трассе, после чего в ситуацию сразу же вмешались зоозащитники. Свои посты в интернете о «собачьем избавлении» артистка удалила и стала утверждать, что животные сами убежали от верной и заботливой хозяйки.

За питомцев, кстати, волноваться не стоит, ведь сейчас за ними внимательно присматривают волонтёры. В дальнейшем им планируют найти новых хозяев.

Сама Разина возмущается и задаётся вопросом, почему же люди подняли такую шумиху? Слова зоозащитников она назвала «фантазией ради хайпа», и даже захотела вернуть животных под свою опеку.

Только вот волонтёры отдавать собак не торопятся, ведь считают, что ни к чему хорошему это не приведёт. Вдобавок к этому активисты выступают за бойкот концертов Разиной, к которому, вполне возможно, присоединится немало любителей домашних питомцев.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

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