Бари Алибасов-младший официально развёлся с женой

Поклонники легендарного продюсера Бари Каримовича Алибасова уже давно привыкли, что он всё время находится в центре внимания. А вот об Алибасове-младшем известно намного меньше.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

В основном, он попадал в поле зрения журналистов только благодаря отцу. То он навещал его в больнице после отравления, то пытался уладить конфликт с родственниками Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Сейчас же отпрыск продюсера сам стал героем первых полос многих изданий. Дело в том, что 5 ноября Бари Бариевич официально развёлся со своей супругой Виолеттой Гришиной.

Алибасов-младший пока отказывается от каких-либо комментариев, зато Виолетта охотно общается с прессой. По её словам, первой реакцией на решение суда было: «Ура! Наконец-то!». На самом деле развод должен был состояться ещё в августе, но из-за различных юридических нестыковок заседание постоянно откладывалось.

Слухи о том, что в их семейной жизни не всё гладко, появились практически сразу после свадьбы. Друзья Виолетты рассказывали, что Бари часто устраивал скандалы и изменял жене, но она терпела и надеялась, что после рождения дочери муж остепениться. Но чуда не произошло, и она подала на развод после четырёх лет не слишком счастливого брака. Но бывшим супругам ещё предстоит встретиться в суде, где будет рассматриваться вопрос о том, какие алименты должен выплачивать Бари своей дочери.

По словам адвокатов, и этот процесс затянется, так как постоянных доходов у Алибасова нет, но Гришина настаивает на сумме в один миллион рублей в месяц. Она утверждает, что в последнее время, благодаря корпоративам и участию в различных телешоу, бывший супруг очень прилично зарабатывает, однако обеспечивать дочь не торопится. Бари же считает, что может выплачивать только 12 тысяч рублей в месяц, так как из-за карантинных ограничений его доходы резко сократились.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...