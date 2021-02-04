Анджелина Джоли и Брэд Питт ради детей готовы идти на уступки

Поклонники бывшей звёздной пары Анджелины Джоли и Брэда Питта, несмотря ни на что, продолжают следить за их жизнью. Многие заметили, что Джоли в последнее время стала не так категорично относиться к Питту.
Сразу после развода она была против того, чтобы дети виделись с отцом, и требовала отдать единоличное опекунство ей. Тогда бывший муж мог бы видеться с детьми всего лишь несколько раз в месяц. Да и других скандалов между бывшими супругами за последние годы случилось немало.
И вот недавно в одном из интервью, актриса откровенно призналась, что её жизнь стала возвращаться в привычное русло.
По её мнению, для исцеления семьи необходимо полноценное общение детей с отцом. Кроме того, они уже почти четыре года не виделись со своей бабушкой и дедушкой по линии Питта. По мнению актрисы, это тоже негативно сказывается на развитии наследников.
Кстати, нужно отметить, что это редкий случай в Голливуде, когда звёзды такого масштаба мирно разделили имущество. Брэд Питт даже купил жильё в пяти минутах ходьбы от дома Джоли и детей, чтобы иметь возможность чаще их видеть. В интервью он выразил надежду, что ради комфорта детей сможет найти общий язык с бывшей женой.
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