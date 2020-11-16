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Андрей Разин представил поклонникам свою будущую жену
Анастасия ШИЛОВА   
16 Ноября 2020 г.
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Популярный и эпатажный продюсер Андрей Разин не перестаёт удивлять своих поклонников. На этот раз он заявил, что скоро должна состояться его свадьба - уже пятая по счёту.

Андрей Разин представил поклонникам свою будущую жену


Избранницей Андрея стала девушка по имени Ольга, которая младше продюсера на 22 года. Также известно, что она переехала в Россию из Украины, и их отношения длятся чуть менее двух лет - хотя общественность об этом романе узнала всего несколько дней назад.

По словам Разина, с Ольгой он познакомился благодаря тому, что все эти годы поддерживает хорошие отношения со своими друзьями и коллегами, которые живут в Украине.

Многие журналисты удивляются, как такой публичный человек сумел сохранить в тайне свою личную жизнь. Тем более, что до этого Разин официально был женат четыре раза!

Кстати, бывшие жёны совсем не против его свадьбы с Ольгой. Разин поддерживает хорошие отношения со всеми экс-супругами и часто приглашает их новые семьи на концерты «Ласкового мая».

Где именно состоится свадебная церемония пока неизвестно, точной даты тоже пока нет. По заверениям музыканта, если всё пойдёт по плану, то подготовка начнётся после Нового года, а свадьба состоится в начале лета. Продюсер планирует совместить торжества и большой гастрольный тур «Дискотеки Союз». Также 57-летний Разин заявил, что хочет ещё как минимум двоих детей.

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