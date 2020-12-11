Андрей Разин предложил закрыть шоу «ДНК» после гибели Александра Колтового

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Продюсер Андрей Разин в недавнем интервью выразил недовольство поведением руководителей телеканала НТВ, которые отказались снимать с эфира популярное шоу «ДНК» после гибели ведущего Александра Колтового.
По словам Разина, это полное неуважение к памяти Александра, и кроме того, это наносит моральный вред его родственникам и друзьям.
— Имя Колтового цинично эксплуатируется, даже после его гибели. Думаю, это делается, чтобы не нести лишние убытки. На Первом канале, во главе с Константином Эрнстом, такого бы не произошло, — заявил продюсер.
Также он рассказал, что многие из его известных друзей уже ушли в лучший мир, но остались архивные видео и фотоматериалы с их участием. Однако он никогда не показывал их на телевидении ради зарабатывания денег, так как считает это кощунством.
Напомним, что Александр Колтовой являлся ведущим ток-шоу «ДНК» с момента его перезапуска в 2018 году. До этого он работал редактором и ведущим других проектов, например «Безопасность» на канале «Москва 24» и «Звёзды сошлись», где он заменил Оскара Кучеру и стал соведущим Леры Кудрявцевой. На телевидение Колтовой попал в 2001 году, став участником реалити-шоу «За стеклом».
К сожалению, в начале прошлого месяца Александр погиб в авиакатастрофе, управляя легкомоторным самолётом «Piper Sport». По данным МЧС, перед вылетом самолёт был осмотрен механиками. Однако после нескольких минут полёта диспетчер получил сигнал о неисправности мотора, а очевидцы видели чёрный дым вокруг самолёта. В итоге, совершая аварийную посадку возле Новорязанского шоссе, самолёт разбился.
После кремации ведущего похоронили на Николо-Архангельском кладбище. Поклонники в соцсетях до сих пор продолжают выражать свои соболезнования всем, кто знал Александра Колтового.
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