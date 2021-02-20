Андрей Краско: а была ли внебрачная дочь?

Очередной «внебрачный ребёнок звезды» обнаружился в прошлом месяце у ныне покойного Андрея Краско. Жительница Петербурга Анна Быстрова заявила, что ещё в 2005 году родила дочку от актёра, но решила рассказать о ней только сейчас.
По словам Анны, она познакомилась с артистом ещё в начале 2000-х. В те времена она была не в ладах со своим мужем, так что Краско стал для неё настоящим утешением в трудные времена. Они виделись по выходным, только вдвоём, а потом прощались на целую неделю.
О своей беременности женщина первое время даже не знала. Лишь после неожиданного ДТП ей открылась правда.
– Не могла грузовик объехать и на 50 километрах в час впилилась. Как будто душа из окна вылетела. Вижу, скорая едет ко мне, полиция. И как будто детский голос меня позвал. Вытащили меня всю в осколках, а в больнице узнала о беременности. Потом я потеряла память на два месяца, – поделилась историей Анна.
Сейчас её дочери Лизе уже 15 лет. Девочку даже привели в студию «Пусть говорят», чтобы рассказать о том, действительно ли актёр приходится ей отцом. Только вот Лиза энтузиазма в этом вопросе не проявила и прямо сказала, что хочет «чтобы всё было по-старому».
Её потенциальный дедушка Иван Краско заявил, что его сын вполне мог обзавестись внебрачными детьми – больно он «женолюбивым» был. А вот сын самого Андрея – Ян Александрович-Краско – уже не был так уверен в отцовском романе на стороне. По его словам, в начале 2000-х его родитель был слишком занят на съёмках, так что о любовных связях и речи быть не могло.
Свой биоматериал для ДНК-теста отдали отец Андрея Краско и его потенциальная дочь Елизавета. И очередной «внебрачный ребёнок звезды» оказался пустышкой: тест показал, что родственной связи между Лизой и Иваном Краско нет.
Лиза порадовалась такому исходу – она очень любит своего настоящего отца, который всё это время заботился о своей дочери.
– Знаете, на самом деле я была рада увидеть Ивана Ивановича живым и здоровым, а также провести этот тест, который открыл мне глаза на реальные результаты, – заявила она под конец ток-шоу.
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Андрей Краско: а была ли внебрачная дочь?
Очередной «внебрачный ребёнок звезды» обнаружился в прошлом месяце у ныне покойного Андрея Краско. Жительница Петербурга Анна Быстрова заявила, что ещё в 2005 году родила дочку от актёра, но решила рассказать о ней только сейчас.
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