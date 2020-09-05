Анастасия Волочкова заявила, что «вошла в историю России»

Анастасия Волочкова, как и многие звёзды шоу-бизнеса, для одних является кумиром, а для других — человеком, которого можно покритиковать при любом удобном случае.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Недавно Анастасию оштрафовали на 20 тысяч рублей за то, что она нарушила условия карантина и посетила монастырь в Дивеево. Это вызвало массу откликов, авторы которых обвиняли балерину в недобросовестном поведении и призывали нести ответственность не только за себя, но и за других.

Волочкова время от времени с помощью социальных сетей напоминает своим хейтерам, что всего в жизни она добилась своими талантами и трудом.

— А добились ли чего-нибудь подобного мои критики? — спрашивает звезда.

Она считает, что о ней пишут гадости исключительно из-за зависти. По её мнению, это не сможет изменить тот факт, что она «уже вошла в историю России».

До пандемии Волочкова успешно гастролировала со своим авторским шоу. После отмены всех выступлений она превратила одну из собственных комнат в балетную студию, где тренируется по несколько часов в день для поддержания формы. Кроме того, занятие любимым делом помогает ей отвлечься от негатива.

— За меня всё скажут мои слова и поступки. Преданность настоящих поклонников нельзя купить ни за какие деньги и их нельзя обмануть. Потому что они знают, за моим успехом стоит постоянный тяжёлый труд и преданность своему делу, — считает балерина.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...