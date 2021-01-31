Анастасия Волочкова рассталась с возлюбленным накануне своего дня рождения

В последнее время имя известной балерины Анастасии Волочковой связано исключительно со скандалами. Однако недавно она порадовала своих поклонников, рассказав о том, как отмечала свой 45-летний юбилей.
По этому случаю артистка устроила не просто застолье, а целую концертную программу и даже сама выступила на сцене. Для этого ей пришлось несколько недель усиленно тренироваться в спортзале. Гостей было не очень много, что связано с карантинными ограничениями. Так, например, Николай Басков, который сейчас отдыхает в тёплых краях, поздравил Анастасию через соцсети, специально записав видео.
По традиции день рождения растянулся практически на неделю. По словам Анастасии, она любит, когда в доме присутствует атмосфера праздника. Самыми первыми балерину поздравили мама и дочь. Они подарили ей совместную картину, и Волочкова тут же выложила фотографию с презентом в свой Instagram. А чтобы перевезти все подаренные цветы, понадобилось нанимать специальную машину.
Единственное, что беспокоит балерину, так это расставание со своим бойфрендом Олегом. Их отношения длились всего шесть месяцев. Хотя совсем недавно они отдыхали на Мальдивах, а пресса только и писала о возможной свадьбе Анастасии.
Кроме имени, о несостоявшемся женихе ничего неизвестно, но журналисты предполагают, что это может быть старший сын именитого художника Никаса Сафронова, с которым балерину связывает многолетняя дружба.
Сама Волочкова рассказывала, что её бойфренд занимается бизнесом, моложе её и никогда не был женат. Однако публике его так и не представила, породив слухи о том, что этот таинственный мужчина – просто выдумка для очередного пиара балерины. Однако друзья артистки надеются, что пара найдёт способ помириться, и неважно – будет после этого свадьба или нет.
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