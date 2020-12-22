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Балерина Анастасия Волочкова, уже давно привыкшая жить в роскоши, сейчас переживает не самые лучшие времена. Из-за пандемии расходы артистки серьёзно превышают доходы, поэтому она решила избавиться от «лишней» недвижимости.
Как рассказала Анастасия в передаче «Ты не поверишь!» на НТВ, речь идёт о 20 квартирах в Астрахани. Волочкова пожаловалась, что её деньги «утекают», а сбережений не хватает, чтобы «содержать красивое имущество» и платить зарплаты людям. К тому же артистка планирует открыть собственный театр, и на это тоже нужны средства.
Отмечается, что 20 элитных квартир Волочкова в своё время отсудила у отца своей дочери Игоря Вдовина, который вложил 3 миллиона долларов в строительство жилого комплекса. Причем, деньги он «занял» у Анастасии, но с возвратом суммы начались проблемы – именно это и послужило причиной судебного иска.
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Анастасия Волочкова продаст 20 своих квартир
Балерина Анастасия Волочкова, уже давно привыкшая жить в роскоши, сейчас переживает не самые лучшие времена. Из-за пандемии расходы артистки серьёзно превышают доходы, поэтому она решила избавиться от «лишней» недвижимости.
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