Алла Пугачёва «с метлой не бегает», но похозяйничать дома любит

Недавно Алла Пугачёва и Максим Галкин отметили праздник - 9 лет совместной жизни. В это трудно поверить, и кажется, что только недавно вся пресса писала о бурно развивающемся романе юмориста и Примадонны.
Несмотря на популярность, пара редко даёт интервью. В основном они ограничиваются видео и фотографиями в социальных сетях. Однако недавно Максим Галкин сделал исключение и одному из YouTube-каналов рассказал о том, какая хозяйка его любимая Алла.
По его словам, несмотря на то, что среди коллег певицы ходят легенды о её вздорном характере, Пугачёва очень любит домашние хлопоты. Обожает готовить, причём не боится экспериментировать, так что на обеденном столе может оказаться самое экзотическое блюдо.
До переезда в «родовой замок» Алла и Максим жили в квартире, и вся домашняя работа была на них. А когда появились дети, пришлось нанимать повара, горничную, а также водителя. Юморист рассказал, что когда дети подросли, Алла снова стала сама убирать и готовить - не так часто как раньше, но всё равно подаёт всем пример. «С метлой не бегает, хотя может», – пошутил Галкин.
Также артист поделился секретом крепких отношений. Самое главное – это не «разменивать» любовь на различные мелочи и не врать друг другу. Кроме того, неплохо быть единомышленниками, и тогда с годами союз будет становиться только крепче.
Максим признался, что благодарен жене за то, что она терпит его занудство. Сейчас Галкин даже не представляет, как могла бы сложиться его жизнь, если бы он не познакомился с Пугачёвой.
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