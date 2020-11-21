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Алла Пугачёва потеряла свой Театр песни
Анастасия ШИЛОВА   
21 Ноября 2020 г.
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В связи с тяжелой обстановкой, сложившейся во всём мире, и в России в частности, многие вынуждены отказываться от своих проектов, над которыми работали многие годы. Бизнесмены и звёзды не являются исключением в этом вопросе.

Алла Пугачёва потеряла свой Театр песни


Например, Алла Пугачёва, по всей видимости, может окончательно распрощаться с идеей создания своего театра. Напомним, что еще в 2008 началась разработка проектно-сметной документации, а завершение строительства было запланировано на 2012 год. Театр должен был расположиться в Санкт-Петербурге, на Васильевском острове. Проект несколько раз переделывали. В итоге остановились на здании в форме бриллианта высотой более 70 метров. Здесь должен был быть многофункциональный комплекс с современным концертным залом, но потом работы приостановились из-за мирового финансового кризиса.

Кроме Пугачёвой, которой принадлежало 49% театра, «в доле» оказался известный миллиардер Евгений Финкельштейн, которому принадлежал 51% проекта. Городские власти, несмотря на хорошие отношения с Примадонной, не спешили разрешать строительство, что вызвало слухи о переезде театра в другой город - например, в Казань или Екатеринбург.

В итоге из-за большой загруженности Пугачёва решила передать свою долю Кристине Орбакайте, но это не особо помогло в продвижении строительства. В конце концов дочь Аллы Борисовны предпочла продать свою долю проекта всё тому же Финкельштейну.

Необходимо отметить, что жители северной столицы строительство театра восприняли довольно прохладно. Некоторые даже были против, потому что сочли, что «футуристический» облик здания может испортить историческую атмосферу острова, которым так гордятся коренные жители.

В результате проект окончательно заморозили, а бизнесмен даже попытался отсудить у города 47 млн рублей, потраченных на аренду земли. Но в итоге проиграл процесс и получил только полтора миллиона.

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