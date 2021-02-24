Алиса Мон рассказала об «идеальном» браке, который стал для неё кошмаром

Известная певица Алиса Мон, популярность которой пришлась на вторую половину 90-х, никогда не становилась участницей каких-либо крупных скандалов. Однако, как оказалось, её жизнь трудно назвать спокойной.

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В программе «Секрет на миллион» 56-летняя певица рассказала, что её второй супруг – продюсер и композитор Сергей Муравьёв, часто поднимал на неё руку, а оскорбления для него были обычным делом. «Девочка с помойки, ничего не умеешь, ты никто без меня. Я – гений, а ты никто», – часто повторял Сергей.

Несколько домашних потасовок закончились для артистки походом к врачу. Один раз у Алисы даже диагностировали вывих ноги, и ей пришлось больше месяца ходить в гипсе.

Как и многие «обычные» женщины, певица долго терпела и надеялась, что после рождения наследника ситуация улучшится. Но появление сына Сергея ничего не изменило.

Однажды, когда родители Алисы приехали в гости, она решила уехать вместе с ними, попросила их подождать у дома, а сама стала собирать вещи. Но в этот момент Муравьёв вернулся домой. Увидев, что происходит, он забрал ребёнка и увёз его в неизвестном направлении.

Мон обратилась в полицию, но там ей не помогли, заявив, что законный отец имеет право ездить с ребёнком куда угодно без ограничений. Потом ей удалось выяснить, что муж отвёз Сергея к своему брату. Когда мать приехала за ребёнком, то супруг заявил ей: «Либо ты выметаешься вместе со своими родителями, либо остаёшься и живём вместе.

Опасаясь за здоровье сына, Алиса осталась, но после этого их совместная жизнь стала совсем невыносимой. Певица решила, что так жить больше нельзя, и выбрав подходящий момент, она всё-таки забрала сына, уехала к родителям и подала на развод. После этой истории они перестали поддерживать отношения с Муравьёвым.

Многие поклонники были просто шокированы рассказом Алисы, ведь они считали этот брак практически идеальным. Но увы, при ближайшем рассмотрении всё оказалось совсем не так…

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