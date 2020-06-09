Алиса Фрейндлих пожаловалась на плохое самочувствие

|
Легендарная советская и российская актриса Алиса Фрейндлих не часто радует поклонников своего таланта новыми интервью. Поэтому журналисты решили сами поинтересоваться, как она проводит время на карантине.
Сейчас Алиса Бруновна проживает в своём родном городе Санкт-Петербурге и строго соблюдает режим самоизоляции. Также актриса призналась, что в последнее время её самочувствие удовлетворительное, хотя временами она чувствует дискомфорт и не знает в чём причина. В связи с пандемией, Фрейндлих практически не выходит на улицу, и визит к врачу тоже всё время откладывает на потом, хотя периодически её беспокоит сердце. Однако Алиса Бруновна поспешила всех успокоить: «Я уверена, что в моём возрасте такие явления можно считать нормой».
Напомним, не так давно актриса отметила своё 85-летие. Фрейндлих уже 40 лет служит в БДТ на Фонтанке и теперь вместе с коллегами осваивает общение в онлайн-режиме.
Недавно художественный руководитель театра Андрей Могучий провёл совещание через Сеть, на котором виртуально присутствовали почти все сотрудники театра. Андрей Анатольевич рассказал, что несмотря на трудности, их коллектив продолжит работу, пусть даже и через интернет. Кроме того, сейчас идёт работа над созданием специального портала театра, с помощью которого можно будет смотреть новые постановки и знакомиться со всеми новостями театра.
Фрейндлих призналась, что ей гораздо ближе прямое общение со зрителем, но она готова работать в любых условиях до тех пор, пока обстановка не стабилизируется и люди смогут прийти в театр.
Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"
...И много других публикаций на эту тему
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана увезли в больницу с пневмонией
Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, у которого накануне обнаружили коронавирус, госпитализировали с пневмонией.
-
Григорий Лепс выпустил альбом с песнями Владимира Высоцкого
Григорий Лепс выпустил альбом «На дистанции» с песнями Владимира Высоцкого.
-
Увлекательно может познакомить с прекрасной Грузией блогер Елена
Интересный автор в сети Instagram – Елена Вахтанговна. Ее страничка здесь называется «Бабушка блогер». В визитке дамы написано: «Обо всем, с грузинским акцентом!». И действительно, много записей у нее связано с Грузией. О себе блогер написала в посте-знакомстве, что родилась она в Малаховке, уволилась из Трансаэро, имеет сына и дочь, сидит с двумя внучками, вяжет, читает, смотрит фильмы и сериалы. Елена живет в родном городе, а иногда в Грузии, потому что ее муж – грузин. И в этой прекрасной стране у пары есть домик в деревне недалеко от моря.
-
Писатель Дмитрий Глуховский: Есть желание гордиться страной по нормальным человеческим поводам
Военный парад Путина и запуск космического корабля Маском — эти два июньских события просто напрашиваются на сравнение. Оба мероприятия — фантастические. Каждое по-своему. Об этом разговор с писателем Дмитрием Глуховским.
-
Самый коронавирусный район Петербурга — это какой?
Приморский район Петербурга возглавил список районов, где наблюдается больше всего пациентов с подозрением на коронавирус нового типа. Такие данные следуют из майского отчета межведомственной рабочей группы по противодействию распространения COVID-19 в городе.
-
Пьяный Михаил Ефремов не вписался в поворот и устроил страшную аварию
56-летний актёр Михаил Ефремов известен своими пьяными выходками едва ли не больше, чем собственным творчеством. До поры до времени они были лишь поводом для шуток и жалости, но на этот раз артист попал в действительно серьёзный переплёт.
-
Петербургские ученые открыли новый минерал — докучаевит!
Исследовательская группа из Санкт-Петербургского государственного университета открыла новый минерал, его назвали докучаевит, в честь основоположника почвоведения Василия Докучаева.
-
Выпуск пассажирских самолётов Ту-334 — дело будущего?
В России предлагают запустить серийное производство ближнемагистральных самолётов серии Ту-334, которые прошли все стадии испытаний. Они смогли бы заменить самолеты SSJ-100, которые из-за низкого клиренса (запаса высоты - прим. МГ) зачастую испытывают трудности при взлете и посадке на ВПП региональных аэродромов.
-
Самый высокий пес в мире поставил новый рекорд
Проживающему в Англии немецкому догу, который был признан самой высокой собакой на планете, исполнилось восемь лет.
-
Соцкарты пенсионеров 65+: когда блокировку таких документов, наконец, снимут?
В Министерстве социального развития сообщили о том, когда разблокируют социальные карты пенсионеров после 65 лет. Это многих интересует, потому что люди недовольны блокировкой подобных соцкарт, хотя это делается и в рамках защиты от коронавируса представителей старшего возраста. Точную дату специалисты не озвучили, но назвали факторы, которые повлияют на решение в пользу возвращения к прежнему режиму работы такого рода проездных документов. Речь, поясним, идет о Москве и Подмосковье.
-
Американские ученые узнали, когда «на самом деле» началась эпидемия COVID-19
Эпидемия COVID-19 началась в конце прошлого лета в центральном Китае. К такому выводу пришли ученые из Гарвардской медицинской школы, сообщает телеканал ABC News.
-
Соцработников, приютивших одиноких стариков и инвалидов, поддержат рублём
Россиянам, которые на время эпидемии поселили у себя инвалидов, стариков и детей-сирот или оставшихся без попечения родителей, выплатят по 12 130 рублей за каждого подопечного за апрель, май и июнь.
-
Безработным на три месяца продлят выплату пособий
Президент России Владимир Путин поручил продлить на три месяца выплату пособий по безработице тем, кто потерял работу после 1 марта и не смог трудоустроиться за три месяца. Соответствующее поручение размещено на сайте Кремля.
-
Достойно жить помогают людям на пенсии и благотворительные фонды
8 июня в стране отмечался День социального работника. Это праздник тех, кто трудится на ниве социальной защиты населения. В этой сфере работают не только государственные структуры, но и разные благотворительные фонды. К примеру, благотворительный фонд Москвы.
-
Медаль «За взятие Берлина»: кто утвердил и кого награждали
Девятого июня 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль «За взятие Берлина».
-
На юг России в ближайшие дни придет аномальное тепло
Волна аномального тепла ожидается в ближайшие дни на Северо-Западе, в Центральной России, на юге. Очень жарко будет до 13 июня, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
-
Алиса Фрейндлих пожаловалась на плохое самочувствие
Легендарная советская и российская актриса Алиса Фрейндлих не часто радует поклонников своего таланта новыми интервью. Поэтому журналисты решили сами поинтересоваться, как она проводит время на карантине.
-
Средние зарплаты в разных регионах России различаются больше чем в четыре раза!
Росстат опубликовал статистику средних зарплат жителей различных субъектов РФ за первый квартал 2020 года. Москва заняла третье место с 95,9 тысячи рублей на человека.
-
Завидуем молча: жителям Пекина раздадут деньги на шопинг и рестораны
Власти Пекина решили поддержать экономику, раздав горожанам ваучеры на покупки и посещение ресторанов.
-
Медведь с бидоном на голове вышел на трассу. И смешного в этом мало...
На 53 километре Усть-Большерецкой трассы жительница Камчатки увидела медведя, застрявшего головой в металлическом бидоне. Из окна машины женщина засняла животное на видеокамеру и выложила ролик в Instagram.