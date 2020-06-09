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Алиса Фрейндлих пожаловалась на плохое самочувствие
Анастасия ШИЛОВА   
09 Июня 2020 г.
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Легендарная советская и российская актриса Алиса Фрейндлих не часто радует поклонников своего таланта новыми интервью. Поэтому журналисты решили сами поинтересоваться, как она проводит время на карантине.

Алиса Фрейндлих пожаловалась на плохое самочувствие


Сейчас Алиса Бруновна проживает в своём родном городе Санкт-Петербурге и строго соблюдает режим самоизоляции. Также актриса призналась, что в последнее время её самочувствие удовлетворительное, хотя временами она чувствует дискомфорт и не знает в чём причина. В связи с пандемией, Фрейндлих практически не выходит на улицу, и визит к врачу тоже всё время откладывает на потом, хотя периодически её беспокоит сердце. Однако Алиса Бруновна поспешила всех успокоить: «Я уверена, что в моём возрасте такие явления можно считать нормой».

Напомним, не так давно актриса отметила своё 85-летие. Фрейндлих уже 40 лет служит в БДТ на Фонтанке и теперь вместе с коллегами осваивает общение в онлайн-режиме.

Недавно художественный руководитель театра Андрей Могучий провёл совещание через Сеть, на котором виртуально присутствовали почти все сотрудники театра. Андрей Анатольевич рассказал, что несмотря на трудности, их коллектив продолжит работу, пусть даже и через интернет. Кроме того, сейчас идёт работа над созданием специального портала театра, с помощью которого можно будет смотреть новые постановки и знакомиться со всеми новостями театра.

Фрейндлих призналась, что ей гораздо ближе прямое общение со зрителем, но она готова работать в любых условиях до тех пор, пока обстановка не стабилизируется и люди смогут прийти в театр.

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