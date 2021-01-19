ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Гороскоп на 2021 год
-2021-
11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Кому из знаков зодиака больше всего повезет в год Быка?
2021-01-02-14-01-37
Новый год сложится удачно для людей, которые умеют удерживать имеющиеся ресурсы и не боятся перемен во внешнем мире, рассказала астролог Ксения Шахова.
Годовые зарплаты Миллера и Грефа — суммы, которые страшно даже представить
2021-01-13-01-16-57
Журналистам удалось узнать, сколько зарабатывают главы «Газпрома» и «Сбербанка».
Сын Никаса Сафронова сделал прививку от коронавируса, но она ему не помогла
2021-01-09-17-39-28
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин рассказал о последствиях прививки от COVID-19.
«Настоящее» фото Валерия Леонтьева ужаснуло поклонников артиста
2020-12-24-07-58-39
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Алёна Хмельницкая рассказала, почему не вышла замуж за Егора Кончаловского
Анастасия ШИЛОВА   
19 Января 2021 г.
Изменить размер шрифта

Звезда советского и российского кинематографа Алёна Хмельницкая на днях стала гостьей программы «Судьба человека». В интервью она наконец-то ответила на вопрос, который долго интересовал её поклонников, а именно - почему она не вышла замуж за режиссёра Егора Кончаловского?

Алёна Хмельницкая рассказала, почему не вышла замуж за Егора Кончаловского


Хмельницкая призналась, что ответ очень прост. Дело в том, что ни Егор, ни сама Алёна тогда не были готовы к созданию семьи.

Познакомилась пара на одной из актёрских вечеринок. По словам актрисы, между ними вспыхнули очень сильные и яркие чувства, но они так же быстро и «улетучились».

- Это была юность, молодость и без каких-то серьёзных планов, – отметила Хмельницкая. А потом Алёна в театре «Ленком» встретила подающего большие надежды режиссера Тиграна Кеосаяна, и это знакомство со временем переросло в брак.

Алёна и Тигран прожили вместе 21 год, у них родились две дочери - Александра и Ксения. Друзья и коллеги считали их союз практически идеальным, тем более по актёрским меркам. Но к сожалению, в 2014 году супруги развелись. Причиной расставания стал роман Кеосаяна с Маргаритой Симоньян. Правда, Алёна считает, что они расстались бы в любом случае, так как их отношения уже давно стали чисто формальными.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 