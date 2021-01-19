Алёна Хмельницкая рассказала, почему не вышла замуж за Егора Кончаловского

Звезда советского и российского кинематографа Алёна Хмельницкая на днях стала гостьей программы «Судьба человека». В интервью она наконец-то ответила на вопрос, который долго интересовал её поклонников, а именно - почему она не вышла замуж за режиссёра Егора Кончаловского?

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Хмельницкая призналась, что ответ очень прост. Дело в том, что ни Егор, ни сама Алёна тогда не были готовы к созданию семьи.

Познакомилась пара на одной из актёрских вечеринок. По словам актрисы, между ними вспыхнули очень сильные и яркие чувства, но они так же быстро и «улетучились».

- Это была юность, молодость и без каких-то серьёзных планов, – отметила Хмельницкая. А потом Алёна в театре «Ленком» встретила подающего большие надежды режиссера Тиграна Кеосаяна, и это знакомство со временем переросло в брак.

Алёна и Тигран прожили вместе 21 год, у них родились две дочери - Александра и Ксения. Друзья и коллеги считали их союз практически идеальным, тем более по актёрским меркам. Но к сожалению, в 2014 году супруги развелись. Причиной расставания стал роман Кеосаяна с Маргаритой Симоньян. Правда, Алёна считает, что они расстались бы в любом случае, так как их отношения уже давно стали чисто формальными.

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