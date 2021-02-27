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Алёна Апина рассказала о своей дочери, которую родила суррогатная мать
Ульяна АНТОНОВА   
27 Февраля 2021 г.
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В недавнем выпуске программы «Судьба человека» певица Алёна Апина откровенно рассказала о том, чего стоило ей счастье быть мамой. Многие поклонники даже не знали, через что пришлось пройти артистке ради материнства.

Алёна Апина рассказала о своей дочери, которую родила суррогатная мать


В 1993 году Апина вышла замуж за своего продюсера Александра Иратова. И почти сразу супруги решили родить совместного ребёнка, но увы… это оказалось не так просто.

— Я переживала очень тяжело. Хочу сказать всем: если вы видите, что у женщины нет детей, не стоит задавать ей вопросы про ребенка. Это страшная трагедия. Почва из-под ног уходит. Некоторые любят спрашивать, мол, пора ребеночка, что же вы тянете — вся эта «доброта» вокруг, это все очень ужасно, — рассказала артистка о своих переживаниях.

В общей сложности Апина пережила девять выкидышей, каждый из которых становился настоящей трагедией для Алёны — прочем, как и для любой другой женщины. Так стало очевидно, что выносить ребёнка самостоятельно артистка просто не сможет. И на помощь пришли современные репродуктивные технологии.

Суррогатную маму супругам помогла найти подруга Алёны. Певица признаётся, что ей не было страшно или странно — у неё перед глазами уже были примеры известных людей, которые прибегали к услугам сурмам, просто не рассказывали об этом. Да и поддержка мужа сыграла свою роль.

Хотя и тут не обошлось без сложностей. Ксюша родилась на два месяца раньше срока. Её биологическая мать очень хотела присутствовать на родах, но не успела — когда Апина приехала в роддом, девочка уже была на руках у врачей. Но этот эпизод никак не отразился на отношениях в семье — оба родителя, особенно папа, очень любят свою дочку.

Ксения родилась в 2001 году, когда суррогатное материнство в России только набирало обороты. Сейчас девушка уже взрослая, учится на врача. Её родители гордятся успехами дочери, хотя не всегда понимают её решения.

— Ксюша — папина дочка, она любит то, что никто и предположить не мог. Ксюша пошла учиться на доктора. Почему? Непонятно, у нее свое кино в голове, — призналась на передаче Алёна Апина.

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