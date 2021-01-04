Улиткам кофе не по вкусу

Как прекрасно выпить утром чашечку ароматного черного кофе! И чувствуешь себя бодрее, и настроение улучшается, но сверх этой нормы, даже при всей любви к напитку, выпивать не стоит: появляется сердцебиение. От избытка кофеина у улиток и слизней тоже появляется сердцебиение.

Как выяснили гавайские ученые из Департамента сельского хозяйства США, проведя ряд экспериментов, обыкновенный кофеин в виде водного раствора способен отпугнуть и убить слизней и улиток.

Ученые предположили, что кофеин разрушает их нервную систему.

Установили, что различная дозировка раствора по-разному влияет на этих садовых вредителей. Например, 0,1% раствор вводит их в растерянное состояние, усиливая сердцебиение и отпугивая от места пиршества.

А вот 1% или 2% раствор способен убить даже крупных особей.

Если вы «не жаждете крови своих врагов» и вас вполне достаточно того, что слизни и улитки просто покинут вашу плантацию, то, приготовив для себя любимой чашечку растворимого кофе, угостите им и непрошеных гостей. Вот только дозировку увеличьте.

Для получения 0,1% раствор кофеина Вам нужно разводить в чашке воды двойную дозу растворимого кофе. Будьте уверены, отведав его, ещё не скоро эти вредители заглянут к вам на чашечку кофе!

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Источник: ogorodnye-shpargalki.ru

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