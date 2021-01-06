Маринованный чеснок: рецепты, которые стоит попробовать

Чеснок по содержанию витаминов и минералов не уступит самым популярным овощам и фруктам, а в его пользе в профилактике и лечении простудных заболеваний не сомневается никто.

Конечно, свежий чеснок обладает резким запахом, что мало кому нравится. Но можно приготовить маринованный, у которого не будет столь активного аромата, при этом полезные свойства сохранятся.

Рецепты маринованного чеснока

При мариновании чеснока целыми головками лучше сохраняются все его полезные свойства. При приготовлении маринада уксус добавляют после легкого остывания рассола. Для улучшения вкуса в банки кладут ароматные листья и травы.

Чеснок цельными головками

Это один из самых известных рецептов.

Сначала нужно подготовить чеснок. 1 кг крепких молодых головок обдать крутым кипятком. Через одну – две минуты переложить в дуршлаг или на сито и быстро охладить с помощью холодной воды. Очистить от шелухи и срезать корешки, оставляя головки целыми.

Разложить чеснок по банкам, не слишком уплотняя. В каждую банку положить гвоздику и горошины черного перца.

Вскипятить 200 мл воды, добавив две столовых ложки сахара и столовую ложку соли с верхом, нагревать до полного растворения. Положить лавровый лист и слегка остудить рассол.

Затем добавить 200 мл 9 % уксусной кислоты, хорошенько перемешать и процедить.

Разлить маринад по банкам с чесноком так, чтобы овощи полностью были покрыты.

Поставить в темное место при комнатной температуре. Чеснок будет готов через 15 -20 дней. Закрыть капроновыми крышками и хранить в холодильнике.

Чеснок, маринованный по-кавказски

На Кавказе существует много рецептов маринования чеснока. Любители острых приправ добавляют в маринад различные пряные травы и перец. Приведем рецепт грузинского чеснока с тархуном.

Очистить 1 кг головок молодого чеснока, сохраняя их целыми. Ошпарить подготовленный чеснок кипятком. После этого разложить на подносе и засыпать солью (3 столовые ложки). После остывания головки чеснока положить в банку объемом 3 литра. При этом каждый ряд чеснока перекладывать тархуном.

Приготовить маринад, растворив в 400 мл воды 70 граммов сахара, и добавить 400 мл уксуса. Заполнить банку с чесноком маринадом, закрыть крышкой и через 2 недели можно пробовать.

Чеснок, маринованный со свекольным соком

Для придания чесноку красивого розового цвета можно замариновать его со свеклой.

Для приготовления свекольного сока 1 кг свеклы натирают на терке, добавляют воды и отжимают через марлю.

1 кг очищенных от шелухи и корней головок чеснока положить в банку и облить кипятком. Затем кипяток слить. Сварить рассол: в 1 л кипящей воды растворить две столовых ложки с горкой соли и столько же сахара, слегка охладить. Добавить 100 мл приготовленного свекольного сока и 100 мл столового уксуса (можно взять яблочный или виноградный), маринад залить в банку с чесноком. Стерилизовать в кипящей воде 5 минут и герметично закрыть крышкой.

Чаще при приготовлении используют просто крупно нарезанные ломтики свеклы, укладывая их в банку вперемежку с чесноком.

Чеснок, маринованный без уксуса (моченый)

Существует старинный способ консервирования чеснока за счет естественного сбраживания, без использования уксуса.

Промытый, но неочищенный чеснок складывают в эмалированную кастрюлю без сколов и трещин эмали (можно использовать кастрюлю из нержавеющей стали). Посуду из алюминия нельзя использовать при этом методе вымачивания.

Заливают водой, чтобы чеснок был полностью покрыт. Так он должен простоять 3 дня. Воду необходимо полностью заменять через каждые двенадцать часов.

Затем чеснок очищают от шелухи и раскладывают в банки. В банки можно добавить красный жгучий перец, листья хрена, душистый перец.

Залить чеснок рассолом, приготовленным в соотношении: на 1 литр воды 2 столовые ложки соли.

Поставить банки в прохладное место. По мере необходимости рассол надо будет доливать.

Через три недели чеснок будет готов. Его можно хранить в холодильнике. Если вы хотите убрать банки с чесноком в подпол, лучше залить его свежим рассолом, приготовленным в таких же пропорциях, и закатать металлическими крышками. В таком виде храниться он будет значительно дольше.

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Источник: ogorodnye-shpargalki.ru

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