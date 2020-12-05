Хотите редиски? Попробуйте ее вырастить дома

Если бы награждали растения, которые быстро растут и которые легко выращивать, то первую премию получил бы, без сомнения, редис.

Этот пряный и красивый овощ растет невероятно быстро прямо из семян, а, поскольку растет он не очень глубоко, то выращивать его можно в относительно мелком контейнере.

Молоденькие ростки с добавлением другой зелени – укропа, зеленого лука, салата, сельдерея – и посыпанные специями, гораздо вкуснее, чем сам корнеплод, а витаминов в них больше, чем в луковице редиса.

Редис хладостойкое растение, поэтому семена сеют в начале весны сразу в почву, но он прекрасно развивается и в условиях выращивания в контейнерах с хорошим дренажем.

Советы по выращиванию редиса в контейнере

Ставят контейнер в хорошо освещенном месте и высевают семена, заделывая их в почву на глубину 1-1,3 см.

Почву необходимо постоянно поддерживать во влажном состоянии. Редис прорастает с молниеносной скоростью, иногда всего за пару дней. Этот овощ нуждается в плодородной, рыхлой и хорошо дренированной почве. Для выращивания редиса возьмите контейнер не менее 30 см глубиной.

В качестве контейнера можно использовать деревянный ящик или большой глиняный или пластиковый горшок. Необязательно покупать его в магазине – наверняка, что-то подходящее можно найти в гараже или в саду. Далее Вам потребуется хорошо перепревший компост и галька или гидропонный (влагоудерживающий) материал, который следует разместить на дне контейнера.

Затем заполните почти доверху контейнер компостом.

Разложите семена по поверхности компоста, опрыскайте их водой, а сверху накройте тонким слоем сухого компоста. Поставьте контейнер в солнечное место. Можно воспользоваться балконом или лоджией, или подоконником.

Помните, что редис не любит жару, поэтому предпочитает рассеянный солнечный свет в разгар лета.

Семена редиса прорастают в течение 4-8 дней и полностью созревают через 3-6 недель. Как только проросшие семена пойдут в рост, их следует поливать по мере необходимости. Через неделю после того, как семена проклюнутся, нужно добавить в контейнер хорошо перепревший компост.

Лучшими сортами для выращивания в контейнерах являются небольшие, быстро созревающие сорта круглого редиса.

Через месяц вы получите хорошо сформированный редис, готовый к употреблению.

Если хотите получить редис более крупных размеров, можно подождать еще 10 дней, но не более того, т.к., плод получится с полой сердцевиной и безвкусный.

По мере роста редиса можно отрывать один-два листика на салат, оставляя остальные для дальнейшего роста. Редис готов к употреблению, когда увидите, выглядывающую из почвы верхнюю часть корнеплода.

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Источник: ogorodnye-shpargalki.ru

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