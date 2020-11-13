Чеснок пожелтел. К чему бы это?

Изменить размер шрифта Почему желтеет чеснок? Если желтеют только листья чеснока, а луковица здоровая, то причиной пожелтения может быть нарушение воздушно-газового режима. Дело в том, что проливные дожди создают плотную корку на поверхности почвы, чем вызывают его нарушение. В таком случае необходимо срочно провести рыхление почвы, руками отгрести ее от луковиц, освободив их верхнюю часть. Если появились стрелки, их следует выломать. После этого можно завязать листья чеснока, что ускорит отток из них питательных вещество в луковицу. Источник: gazetasadovod.ru zen

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