ПФР начал выплаты опекунам инвалидов, престарелых и детей

Пенсионный фонд России приступил к выплатам гражданам, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей. Согласно постановлению правительства таким временным опекунам полагается выплата в размере 12 130 рублей в месяц на каждого человека, за которым осуществляется уход.

Право на выплату имеют работники государственных и негосударственных организаций:

принявшие на сопровождаемое проживание инвалидов и престарелых людей из стационарных организаций социального обслуживания, а также стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания;

взявшие на временное проживание, в том числе под временную опеку, инвалидов, престарелых, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, из организаций социального обслуживания, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Выплата также положена волонтерам и другим гражданам, которые взяли на временное проживание, в том числе под временную опеку, инвалидов, престарелых и детей из организаций социального обслуживания, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

К настоящему времени Пенсионный фонд уже одобрил выплаты 568 опекунам на 787 человек, за которыми осуществляется уход. По предварительным данным, всего средства смогут получить почти 4 тыс. россиян.

Для получения выплаты необходимо до 1 октября подать заявление через Портал госуслуг, клиентскую службу Пенсионного фонда России или многофункциональный центр. Дополнительных документов не требуется – право на выплату проверяется по реестрам, сформированным органами власти субъектов РФ.

В силу особенностей формирования реестров, чтобы получить выплаты за апрель – май и за июнь, подаются два отдельных заявления.

В заявлении указываются имя, СНИЛС и номер телефона получателя средств, а также реквизиты банковского счета для перечисления выплаты.

Заявление рассматривается в течение пяти рабочих дней, средства перечисляются в течение трех рабочих дней.

В случае отказа человек получает уведомление с указанием причины, которое направляется в течение одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения. Отрицательное решение может быть вынесено, если в реестре субъекта РФ нет информации о заявителе либо если он представил недостоверные данные.

Выплата не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры социальной помощи.

По инф. pfrf.ru

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