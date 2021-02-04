Россия и США: президенты поговорили. Что дальше?

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
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На прошлой неделе состоялся первый телефонный разговор Владимира Путина и Джозефа Байдена. Первое, что сразу стали мусолить: кто из них кому позвонил. Но это абсолютно неважно. Взрослые люди не затрудняются позвонить, если им нужно что-то обсудить. Путин поздравил Байдена с избранием на пост – это чисто дипломатический политес, и заодно они обсудили свои вопросы – главным образом продление договора по СНВ-3. Второе обстоятельство, которое обсуждается: разговор был на самом деле жестким и показал, что шансов на восстановление отношений нет.
О чем же они говорили? Объясняет Геворг Мирзаян, политолог, доцент Финансового университета:
— Сначала вышел пресс-релиз Кремля – в нем были одни акценты. Потом было заявление пресс-секретаря Байдена Джен Псаки, а следом – пресс-релиз Белого дома, и там были уже совсем другие акценты: что, конечно, договор СНВ-3 продлили, всё подписали, но при этом Байден пригрозил этим, указал на другое, поругался на третье – и дальше по списку. То есть сложилось впечатление, что какой-то учитель отчитывает ученика.
Не думаю, что до этого дошло – Путин сразу положил бы трубку. Но американцы пытаются показать, что их президент будет очень жестко относиться к Российской Федерации. Майкл Макфол уже сказал: какой новый американский президент молодец, он в одном звонке обозначил приоритеты внешней политики США в отношении России. Но двусторонние отношения не могут выстраиваться по принципу шведского стола – приходишь, берешь, что хочешь, и уходишь. По такому принципу невозможно договориться.
Результат этого первого телефонного разговора, конечно, был. Продление договора СНВ-3 важно, хотя это и было сделано без каких-то особых переговорных усилий. Никого не надо было в чем-то убеждать. Продление СНВ-3 и самому Байдену было необходимо, потому что СНВ-3 – это в том числе и поклон в сторону Европы, которая была недовольна отказом США продлить это соглашение. А Байден сейчас очень заинтересован в нормализации американо-европейских отношений.
Факт состоявшегося разговора Путина и Байдена не должен вводить в заблуждение, давить на Россию 46-й президент США будет обязательно и сразу по многим фронтам.
На прошлой неделе состоялся первый телефонный разговор Владимира Путина и Джозефа Байдена. Первое, что сразу стали мусолить: кто из них кому позвонил. Но это абсолютно неважно. Взрослые люди не затрудняются позвонить, если им нужно что-то обсудить. Путин поздравил Байдена с избранием на пост – это чисто дипломатический политес, и заодно они обсудили свои вопросы – главным образом продление договора по СНВ-3. Второе обстоятельство, которое обсуждается: разговор был на самом деле жестким и показал, что шансов на восстановление отношений нет.
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