По естественной убыли населения Россия идет к худшим показателям лихих 90-х

Тревожно: есть основания полагать, что правительство многое недоговаривает, рассчитывая убыль населения России.

Согласно прогнозу правительственных экспертов, общая численность населения России по итогам 2020 года сократится на 158 тысяч человек, что станет рекордным снижением за последние 14 лет. Такие расчеты, по данным РБК, содержатся в подготовленном плане правительства по достижению национальных целей развития РФ до 2024-го и до 2030 года. Между тем, приходится повторить неутешительный прогноз о том, что естественная убыль населения России за 2020 год на самом деле превысит полмиллиона человек.

Дело в том, что в плане правительства говорится об ожидании сокращения на 158 тысяч человек именно общей численности населения страны. Формула, с помощью которой рассчитывается эта общая численность, следующая. По итогам года вычисляется разница между двумя основными показателями — смертностью и рождаемостью. Если, допустим, рождаемость превышает смертность, то фиксируется естественный прирост населения. И наоборот. Если смертность выше рождаемости, констатируется естественная убыль. Однако на общую итоговую картину динамики численности населения, особенно в таких активно принимающих на жительство иностранцев странах, как США, Германия или Россия, влияет еще один фактор — миграция.

Подсчет общей численности жителей Российской Федерации проводится по международно признанной методике. То есть считаются все люди (за исключением транзитных пассажиров), находящиеся в стране как на постоянной, так и на временной основе, вне зависимости от их гражданства или его отсутствия.

Таким образом, в статистику общей численности населения страны попадают и мигранты. В России традиционно свыше 90% из них составляют граждане республик, входивших в свое время в состав СССР. Например, по данным статистической службы, за январь—июнь мигранты из республик бывшего Советского Союза составили более 98% от общего числа всех иностранцев, приехавших за эти месяцы в страну.

По данным Росстата, миграционный прирост (то есть разница между въехавшими в страну иностранцами и уехавшими из нее) населения РФ за первую половину текущего года составил 48,8 тыс. человек (прибыло за этот период 272 576 человек, выбыло 223 724). Это, вероятно, самый низкий показатель такого рода за многие годы. Скажем, в первую половину 2019 года миграционный прирост был почти втрое выше — 134 тысячи человек.

Долгие годы, начиная с 1992 года, миграционный прирост в значительной степени компенсировал естественную убыль населения РФ, длящуюся уже почти 30 лет. На конец 2019 года, по данным ООН, в России насчитывалось 12 млн иностранных мигрантов. Соответственно если бы не мигранты, то сегодня численность населения Российской Федерации составляла бы не 146 миллионов, а 134 миллиона человек.

В 2016 году, после краткого периода 2013—2015 годов, когда имел место крошечный естественный прирост, убыль в стране возобновилась и с этого момента ежегодно увеличивается высокими темпами. Миграционный прирост продолжал ее несколько смягчать и приводил к тому, что, как, например, в том же 2016 году, при естественной убыли населения в России общая численность по сравнению с предыдущим годом даже увеличилась со 146,3 млн до 146,5 млн человек.

В 2017 году общая численность населения России увеличилась до 146,9 млн человек, притом что естественная убыль за этот год возросла уже до 134,5 тыс. человек.

Миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения РФ и в последующие два года, однако население сокращается сейчас такими темпами, что общая численность жителей страны все равно уменьшается даже в абсолютных цифрах.

Так, по итогам 2018 года общая численность населения России уменьшилась до 146,8 млн, в то время как естественная убыль за этот год достигла 223 тысяч человек. В 2019 году общее число проживающих в Российской Федерации сократилось еще примерно на 100 тыс., составив 146,7 млн. Однако убыль населения в этот год достигла 317 тысяч человек.

В 2020 году, по расчетам правительства, о которых было сказано выше, общая численность населения России сократится на 158 тысяч человек. О том, какова может быть естественная убыль, план правительства скромно умалчивает, однако прикинуть это несложно. По данным Росстата, за первое полугодие 2020 года естественная убыль населения РФ составила 265,6 тысячи. Если учесть, что последствия коронавирусной эпидемии и экономического кризиса в полной мере дадут о себе знать осенью и зимой, то общая цифра человеческих потерь может составить более 500 тыс. за год.

Таким образом, приходится констатировать, что по естественной убыли населения Россия скатывается на уровень худших показателей «лихих 90-х» и 2000-х. С учетом того, что эта тенденция возобновилась еще до коронавируса и нынешней глобальной экономической депрессии, демографические перспективы страны, мягко говоря, не радужные.

Каждое государство заинтересовано в приросте своего населения. Иначе страна может ослабнуть и превратиться в арену для решения чужих интересов. У нас демографические проблемы давно уже наисерьезнейшие. Что же будет предпринято в дальнейшем власть имущими, чтобы решить этот глобальный вопрос? Не можем же мы пополняться в основном за счет миграции, которая у нас сейчас наблюдается. Это ведь будет совсем уже другая страна.

По инф. rosbalt.ru

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