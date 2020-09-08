Отчеты бумажные, электронные, презентации, справки…. А учить-то учителям когда?

Учителя загружены бумажной работой сверх меры, уверен лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Какие же меры предлагает очередной политик?

Создать единый федеральный норматив обеспечения школ, повысить зарплату учителям до 75 тысяч рублей и избавить их от ненужной бумажной волокиты предложил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Эксперты положительно оценили его предложения, в том числе поддержали идею об избавлении учителей от ненужной бюрократии. «У учителей не остается времени, чтобы учить детей, учиться и развиваться самим. Они тратят свое время на бесконечные справки, отчеты, презентации. Не по своей воле — по требованию администрации школы», — отмечает Нечаев.

С этой точкой зрения согласна и председатель межрегионального общественного движения «Национального родительского комитета», член профильного комитета Общественной Палаты РФ Ирина Волынец. Она также подтверждает, что многие учителя жалуются на то, что в школе есть проблема бюрократии, и им приходится помимо бумажных отчетов вести еще и электронные.

«Надо понимать, что учитель помимо прочего готовится к уроку. Он не только должен его провести или отчитаться. Он должен быть в курсе всего, что происходит в современном мире... Когда с учителя требуют много бюрократической работы, это отнимает у него время и силы. Ресурс тратится на выполнение дублирующих документов и отчетов. Поэтому нужно свести к минимуму эту бумажную работу, чтобы учитель занимался обучением и большую часть времени тратил на это», — подчеркивает член профильной комиссии ОП РФ.

«Новые люди» предлагают освободить учителей он ненужной писанины и убрать до 90% всей отчетности из работы учителя, оставив только самый необходимый минимум. А вместо бумажной рутины больше подумать о вопросах безопасности детей, причем в самом широком смысле этого слова.

«Для большинства родителей главная тревога — это безопасность их детей внутри школы. Физическая безопасность, психологическая, в том числе и в интернете. Слова „троллинг“, „буллинг“, „моббинг“, „аутинг“, „фрейтинг“ знают многие родители, и эти явления их пугают. Это угроза их ребенку получить психотравму. Видеокамеры и секьюрити на входе тут слабо помогут. Этим должен заниматься учитель», — считает Нечаев.

Школа должна быть современной, комфортной, безопасной и по-настоящему полезной. Труд учителя тоже должен быть оценен по достоинству и в первую очередь — с точки зрения зарплаты. В этом смысле средняя цифра от 30 до 40 тысяч рублей не отвечает современным запросам и единый базовый оклад в 75 тысяч рублей более убедителен.

«Эти деньги учителя должны получать из федерального бюджета. Регионы могут назначать дополнительные надбавки и стимулирующие выплаты. Для решения этой задачи нужно добавить в консолидированный бюджет 1 триллион рублей. Ничего невозможного в этой задаче нет, нужна только политическая воля», — считает Нечаев.

«Новые люди» предлагают установить и единый норматив обеспечения школ, а средства на школы выделять из федеральной казны. В целом речь идет о финансовой сбалансированности столичных и региональных школ. Самоуправление в школах, их неэффективность и номинальность Управляющих советов (УС) также подверглись критике нового политика. Взамен он предложил родителям не просто участвовать в этом процессе, а влиять на него.

Конфликтолог, директор Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов согласен с позицией о том, что родители мало активны в социальном плане, а существующие УС выполняют лишь декоративную роль. «Не в наших традициях быть социально активными. Мы патриархальное общество. Проблема глобальная, веками Россия была патриархальной, и люди не были активны. У нас крепостное право отменили только в конце 19-го века. Самоуправление в общеевропейском смысле появилось совсем недавно», — говорит Иванов.

Эксперт подчеркивает, что такие структуры как управляющий совет — это современные организации и они еще не восприняты обществом, ими мало кто пользуется. Кроме того, русский человек иногда побоится инициативы или критики, оглядываясь на последствия, отмечает конфликтолог.

При этом Иванов убежден, что некий протоконфликт между администрацией школы и гражданским обществом, наверное, нужен. Возможно именно через него можно добиться конструктивного взаимодействия администраций школ и общества. При этом Иванов полностью поддерживает позицию Нечаева о том, что нужно отказаться от формализма.

«Алексей Нечаев совершенно правильно говорит, что надо избавиться от формальных вещей, надо повернуться на всех уровнях власти лицом к людям, лицом к реальным проблемам. Надо проводить исследования эффективности компаний, и анализировать интересы детей. Пока нет контакта между интересами родителей и учеников и государственной системой. Новеллы есть, но результата пока нет», — отмечает Иванов.

Эксперт уверен, что есть виды бизнеса, касающиеся, в частности, питания и лечения детей, но они должны постоянно подвергаться моральному аудиту общества. Потому что от этого зависит социальное самочувствие большого количества людей, и поставщики школьных услуг должны относится к школьникам, как к собственным детям, считает Иванов.

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Немало проблем сосредоточено в российских школах. Начиная с некачественных ремонтов или их отсутствии, когда на головы школярам падают потолки, до предельной загруженности учителей. Учителя, особенно в начале и конце учебного года просто грязнут в отчетах, справках, других, наверное, в общем-то, важных бумагах. И когда же им тут качественно к урокам готовиться, с детьми в процессе обучения контактировать на должном уровне, ведь силы уходят совсем не на то? Вообще бумаги у нас не только в сфере образования любят. Те же врачи в подобных условиях находятся. Придешь на прием и почти до его конца доктор даже голову на пациента своего не поднимет, что-то все заполняя в компьютере. Когда же такие важные для общества профессионалы будут спасены от бумажной рутины? И предложения есть, и поддержка экспертов тоже. Так чего же тогда не хватает?

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