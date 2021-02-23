Дурная примета – уронить гроб с покойным. Что делать и верить ли?

Похороны – это особая церемония, с которой связано множество самых разных примет и суеверий. С древних времен жители Руси считали, что семье покойного грозят новые потери, если в день погребения что-то пошло не так, как было запланировано. И гроб, оброненный по пути на кладбище, не мог быть простым недоразумением. Правда, существовал способ, как нивелировать влияние дурной приметы. Суеверные люди следуют ему и в наше время.

Не обидеть покойника

Жители Руси считали, что мертвому человеку не все равно, как пройдут его похороны. Люди не сомневались, что душа покойника слышит и видит все, что происходит после смерти. Поэтому во время погребальной церемонии ни в коем случае нельзя было обидеть родственника, отправляющегося в мир иной. А если уронить его гроб, то рассердившийся мертвец может забрать с собой на тот свет кого-то из домочадцев.

Автор книги «Энциклопедия русских суеверий» (Санкт-Петербург, 2008 год издания), Марина Власова, написала, что в день похорон члены скорбящей семьи стремились сделать все, чтобы нейтрализовать тлетворное влияние смерти, обезопасить себя от «возвращающегося покойника», который мог причинить много вреда живым людям.

«Достаточно часто настойчивое возвращение покойника объясняется его «обидой» на живых (он может мстить за нанесенную ему при жизни или после смерти обиду). Всемерно почитая покойных, предков, родственников, крестьяне старались избежать их посещений, не приуроченных к поминальным дням. Для этого в домах, где являлись умершие, служили молебны, кропили все святой водой; на окнах и в дверях помещали рябину, крапиву», – отметила Марина Власова.

Суеверные жители Руси полагали, что некоторые мертвецы, не нашедшие покоя на том свете, могут выбираться из своих могил и навещать своих живых родственников.

Самая плохая примета

Существует немало разных примет, сулящих скорбящей семье новые потери. Но хуже всего, согласно поверьям, если гроб с покойником уронили по пути на кладбище. В случае, если мертвец выпадал из «деревянного ящика», негативное значение приметы усиливалось еще больше. Также ни в коем случае нельзя было ронять или забывать дома крышку гроба – и это предвещало скорую смерть кого-то из родственников.

Самое неприятное, что народная молва неумолима: трагического события следует ожидать скоро – в течение 90 дней после похорон.

Кроме того, согласно поверьям, беды практически не избежать, если:

кто-то перешел дорогу похоронной процессии;

вырытая могила оказалась слишком большой или глубокой;

один глаз покойного остался приоткрытым;

во время погребения некто споткнулся и упал;

похороны состоялись в воскресенье или в новогодние праздники ;

; по какой-то причине дату погребения перенесли.

Впрочем, отчаиваться тоже не стоит. Суеверные люди придумали, как можно избежать негативных последствий.

Что нужно сделать

Потомственная русская ведунья Наталья Степанова поделилась секретами своего мастерства с читателями серии книг «Заговоры сибирской целительницы». В выпуске No 7 (Москва, 2008 год издания) ведунья дала практический совет на интересующую нас тему.

В первую очередь, Наталья Степанова уточнила, что время, в течение которого должен умереть кто-то из родственников покойного, не обязательно составляет 90 дней после похорон. Этот период может варьироваться в зависимости от возраста усопшего. Смерть постигнет кого-то из скорбящих родственников или через три, или даже через семь лет.

«Отводят от себя беду так: пекут блины, относят их на кладбище, находят три могилы, в которых похоронены люди с таким же, как и у вас, именем, читают «Отче наш», а затем заговор. Эти блины отдайте в тот же день вместе с денежной милостыней у церкви. Во время проведения этого обряда по дороге на кладбище и обратно хранят молчание», – так сибирская целительница посоветовала поступить людям, если гроб с телом их родственника уронили по пути на кладбище.

Текст молитвы «Отче наш» многим известен, его нетрудно найти. А вот заговор, которым поделилась Наталья Степанова, стоит привести:

«Из-за тридевятьсот земель,

Из-за мертвого царства,

Покойного государства.

Там стоит мертвый град,

Тому царству никто не рад.

Шел туда человек, споткнулся,

В гробу своем перевернулся.

Ангелы его не слыхали,

Глаза его мои не видали,

Руки его мои не поднимали.

Я бы его не слыхивал (а), я бы его не видывал (а),

С ним бы не обряжался (-лась),

К нему бы на житье не собирался (-лась).

Со мной Ангел мой,

А с мертвым вечный покой.

Ключ, замок, язык.

Аминь. Аминь. Аминь».

Разумеется, когда все члены семьи суеверны и хотят совместно избавиться от негативных последствий дурной приметы, в обряде принимают участие сразу несколько человек. А если кто-то и откажется читать заговор, то помогать в приготовлении блинов должны все. Считается, что так люди могут отвести от себя беду.

Почему именно блины?

На Руси блины всегда являлись особой, ритуальной пищей. На Масленицу они приближали приход весеннего тепла, символизируя солнце. Не обходились без этих мучных изделий и поминки.

Известный специалист по истории кулинарии, Вильям Похлебкин, в своей книге «Кухня века» (Москва, 2000 год издания) рассказал, что блины испокон веков являлись обязательным атрибутом русского похоронного обряда.

«Классическое меню поминок, независимо от того, устраиваются ли они сразу же после похорон или же на девятый или сороковой день, состоит из одного и того же стабильного состава блюд, подаваемых в строго определенном порядке. Именно этим поминальный стол резко отличается от всех других форм и категорий еды. И в этом его глубокое значение, выделяющее его из обычного ряда застолий», – написал Вильям Похлебкин.

Причем, блины могли подаваться с любыми начинками, сметаной или маслом. А еще, в число обязательных блюд поминальной трапезы входили щи, пироги, жаркое и кисель.

Не верьте в эти приметы

Православные священники и представители других религиозных конфессий не одобряют слепое следование суеверных людей различным приметам, в том числе и в отношении погребального обряда. Об этом напрямую говорится в книге Вячеслава Пономарева «Справочник православного человека. Часть 3. Обряды Православной Церкви», которая была опубликована издательством Данилова монастыря (Москва) в 2008 году.

Автор утверждает, что приметы и суеверия порождены невежеством некоторых россиян, их иррациональным страхом смерти.

«Интересен тот факт, что подобные суеверия охотно исполняются теми, кто отказывает в существовании всему, что находится за границами видимого, осязаемого мира. В них верят, не задумываясь о логике и смысле, даже люди, считающие себя атеистами и, что очень печально, номинальные христиане», – констатирует Вячеслав Пономарев.

На похоронах многие суеверные люди настолько боятся, как бы ни случилось чего-то «страшного», что это мешает им спокойно проститься с усопшим.

Правда, некоторые священники все же идут навстречу пожеланиям скорбящих родственников из уважения к их горю. Они полагают, что лучше людям утешиться, соблюдая все известные приметы, чем выслушивать нотации представителя духовенства о вреде суеверий в такой момент.

Верить или не верить в приметы, связанные с похоронами, – личное дело каждого. Кому легче, конечно, может и что-то соблюсти. Кто станет осуждать в такой ситуации? Все мы под Богом ходим и рецепта, как предотвратить самое страшное, нет ни у кого.

На нашем сайте читайте также: