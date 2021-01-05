Вступаем в наследство по–новому: четыре новогодних новшества

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Как бы это прагматично не звучало, но вопросы вступления в наследство особенно актуальны в период эпидемий, войн и прочих ситуациях, так или иначе связанных с повышенной смертностью. Постоянно работая над совершенствованием нормативных актов, законодатели преподнесли предновогодний сюрприз и изменили некоторые правила принятия наследства. Коррективы вступили в действие 29 декабря ушедшего года. И эти изменения нужно знать каждому!
Защита от мошенников
Одним из ключевых моментов корректив, внесенных в ФЗ № 480 считается усиленная защита от действий со стороны мошенников при вступлении в наследство. Поскольку число подобных действий увеличилось за последний год, то это стало настоящей проблемой не только для граждан, но и для правоохранительных органов. Во избежание возникновения мошеннических схем, нотариусы отныне обязаны более тщательно проверять личность заявителя, обратившегося за наследством при помощи Единой Биометрической Системы Центробанка (созданной для обработки персональных данных).
Кроме того, на нотариальных документах будут проставлять специальные QR-коды, в которых зашифрована подробная информация о конкретном документе, подтверждающая его подлинность.
Документы, составленные ранее и не имеющие QR-кода (например, завещания, свидетельства о праве на наследство и т. д.) сохраняют свою юридическую силу.
Поиск денежных средств наследодателя станет проще
Если ранее было не только сложно, но и затратно найти финансы умершего гражданина (нотариусы делали по одному запросу в один банк исключительно на возмездной основе), то после 29 декабря этот процесс будет проще. Теперь нотариусы смогут получить всю необходимую информацию за один раз благодаря взаимодействию с ФНС.
Кроме того, при обращении в Пенсионный Фонд РФ, нотариусы смогут узнать имеется ли у наследодателя неполученная пенсия, а также ее размер.
Имущество супругов
Если ранее Росреестр предоставлял нотариусам информацию только в отношении собственности самого наследодателя, то после вступления в силу изменений в законодательстве, этот же орган будет предоставлять сведения, как об имуществе умершего лица, так и активах его супруга. Однако об обязанности направить соответствующий запрос в Росреестр, наследникам рекомендуется нотариусам напоминать.
Узнать об открытии наследства будет проще
Немного легче будет узнать об открытии наследства каждому из наследников. Если ранее не общающиеся между собой наследники могли намеренно скрывать информацию о смерти наследодателя, то после введения в действие корректив, об открытии наследства можно узнать через сайт Федеральной нотариальной палаты, посетив раздел «Реестр наследственных дел». Сроки подачи заявления остаются прежними — 6 месяцев.
Уведомление о полученном наследстве
У нотариусов появится дополнительная обязанность: уведомлять обо всех, выданных Свидетельствах о праве на наследство, в течение 5-ти дней, в части унаследованного недвижимого имущества и транспортных средств в электронном виде, через ЕИС нотариата. По мнению законотворцев это должно ускорить оперативность обмена данными с ФНС.
Стоит подчеркнуть, что у наследников по — прежнему сохраняется освобождение от уплаты НДФЛ при получении наследства, но остается обязанность уплаты ежегодного налога на недвижимое имущество и транспортные средства, доставшиеся им в наследство.
Подобные коррективы направлены в целом как на упрощение процедуры принятия наследства, так и на защиту прав наследников.
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